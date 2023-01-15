Члены семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после признания утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» потеряют право на неприкосновенность имущества и банковских счетов.

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