ЧП на море: в живописных окрестностях Кунашира на мели появилось судно

Теперь со смотровой площадки Южно-Курильска можно увидеть севшую на мель рыболовную шхуну.

По данным надзорных органов, ЧП произошло 17 июня у мыса Южно-Курильский. На мели оказалось судно «Грей», груженное рыбной продукцией. На борту в тот момент находилось 7 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не обнаружено.

Судно приписано к порту Невельск, относится к среднетоннажным судам, было построено в Японии еще в 1990-м и прежде носило название «Дай 38 Тацу Мару». Его длина чуть более 25м, дедвейт (максимальное количество груза, включая топливо, воду, провизию, пассажиров и команду с багажом) – 63т. «Грей» эксплуатирует Южно-Курильский рыбокомбинат. Предприятие располагает флотом из полутора десятков рыбодобывающих, перерабатывающих, транспортных и специализированных судов. Шхуна вместе со среднетоннажными РТМ «Атлас» и сейнером-траулером «Асбьорн» в основном занята на снабжении сырьем береговой рыбопереработки.

Проверки по факту ЧП на предмет соблюдения законодательства о безопасности мореплавания проводят сахалинская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. Шхуна ожидает буксировки.

Между тем, с мыса Южно-Курильского, где располагается облюбованная туристами смотровая площадка, открывается вид на вулканы Тятя и Менделеева и на бухту Головнина. Желающие могут спуститься к берегу бухты. А еще здесь расположен старый маяк, один из символов Кунашира.

Николай ПИТЕРСКИЙ.