ЧП в акватории порт-пункта Бошняково. Утечка нефтепродуктов из пробоины судна приостановлена

21 мая судно китайское судно «Хэйгшенг Хармони» заходило в грузовой терминал порт-пункта Бошняково. Произошло столкновение с плашкоутом. Пробоину получил один из топливных танков судна. Люди не пострадали. Зафиксирована существенная утечка нефтепродуктов. В оперативном режиме течь прекратили, перекачав остатки мазута в другой танк.

По этому факту проводит проверку Дальневосточное следственное управление на транспорте. Установлены признаки нарушения правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта. Это преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 263 УК РФ. Ранее областная прокуратура сообщила о том, что взяла на контроль ликвидацию последствий утечки около 0,8 тонны мазута.

Александр Матненко, министр экологии Сахалинской области, 24 мая прокомментировал ситуацию на последний момент:

— В воскресенье выставлены дополнительные боновые заграждения, и морские спасатели приступили к непосредственному изъятию мазутной массы из акватории примерным объемом массы до одной тонны. Работы в завершающей стадии, порядка 80 процентов мазута изъято. Отдел по надзору на море Росприроднадзора проводит административное расследование, определяет ущерб, причиненный водному объекту.

Загрязнения береговой линии не установлено. Данных о причинении вреда водным биоресурсам нет. Задействован отряд морспасслужбы из пяти человек. Активную помощь оказывает порт – техническими специалистами и плавсредствами.

Владимир СЛАВИН.

P.S. Специалисты прогнозируют, что на ликвидацию мазутного пятна в акватории порта потребуется два дня.