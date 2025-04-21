ЧП в порту Холмска: в воду попали нефтепродукты

ЧП произошло в минувшее воскресенье, потребовалась аварийно-спасательная операция…

«Последствия разлива горюче-смазочных материалов устранены, угрозы загрязнения акватории нет», – сообщили «Советскому Сахалину» в региональном министерстве транспорта 21 апреля.

По предварительным подсчетам, в окружающую среду попало 40 литров нефтепродуктов. ЧП произошло 20 апреля в Холмском морском торговом порту, во время перекачки ГСМ из танкера “Александр Кащук” в береговые емкости. Судно в это время находилось у причала № 6.

Экстренные службы оперативно приняли меры, установили боновые ограждения вокруг 85-метрового судна, и таким образом не допустили распространения нефтяного пятна по акватории.

Сахалинская транспортная прокуратура инициировала проверку для выяснения всех обстоятельств и проконтролировало ход аварийно-спасательной операции.

К слову, танкер «Александр Кащук», который эксплуатируется Хабаровской топливной компанией, ровно год назад был задействован в тренировочных учениях Росморречфлота. Причем, это происходило именно в порту Холмска, у 6-го причала.

Сценарий тех учений был максимально приближен к реалиям: при перекачивании дизтоплива из танкера из-за аварии произошли повреждения двух смежных танков судна и в акваторию порта попало без малого 360 кубометров дизтоплива. Последствия разлива были оперативно ликвидированы силами и средствами Сахалинского филиала «Морспасслужбы». Результаты учений признали удовлетворительными.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка:

Танкер «Александр Кащук» построен в 2009 году, следует из данных Vessel Finder. Ранее танкер назывался Freccia Mare и до 2014 года ходил под флагом Италии. Сейчас ходит по россйским флагом.

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