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Что едят дети в школьных столовых. Топ-5 блюд

Сергею Надсадину рассказали, что школьники любят кашу и местную выпечку.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин побывал в средней школе № 3 с рабочим визитом, во время которого посетил школьную столовую. Градоначальник побеседовал с детьми и выяснил, насколько ученики довольны питанием и какие блюда пользуются популярностью.

Во время профилактической проверки на линии самообслуживания были очереди, поэтому глава города решил побеседовать с учениками, которые уже взяли обед. Среди них были дети льготной категории и дети, которые получают платное питание.

– Мне было очень приятно слышать про вкусную кашу и местную выпечку. Причём повстречались ребята, которые учатся здесь с первого класса, они могут сравнивать в ретроспективе: как было и как стало, – резюмировал глава города Сергей Надсадин. – Подводя итоги выезда, могу сказать, что школа № 3 произвела на меня положительное впечатление.

В обеденный перерыв.

В школах областного центра уже давно взяли за правило проводить анкетирования, мониторинги, на основании которых корректируются меню. Кроме того, проходят дегустации, когда родители могут попробовать, что едят их дети. Как показала практика, кропотливый анализ даёт положительные результаты и обеспечивает сервисный подход.

– Такая работа позволяет нам получить обратную связь и выявить недочёты, которые случаются в работе. Мы даём детям возможность выбирать из любимых блюд и в то же время получать полноценное питание, которое крайне необходимо в юном возрасте, – отметила Светлана Мирова, директор департамента образования администрации Южно-Сахалинска.

В продолжение темы начальник городского образования добавила, что предпочтения детей в школах разнятся, однако повара выявили тенденцию и назвали топ-5 самых востребованных блюд – это макароны с сыром, запечённая курица, плов, мясные и куриные котлеты. Замыкает пятёрку блюд-лидеров молочная каша (манная, рисовая, пшеничная в зависимости от учебного заведения).

Из года в год школьному питанию уделяется серьёзное внимание со стороны городских властей. Как подчеркнул Сергей Надсадин, он и дальше намерен периодически проводить внеплановые проверки и лично инспектировать организацию процессов.

Виктор ГОРОДОВ.

 

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