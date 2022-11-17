Что имеем — не храним… Сахалинцы регулярно попадаются на уловки мошенников

О необходимости быть максимально бдительными и не доверять телефонным звонкам с просьбами о проведении операций с банковскими картами УМВД России по Сахалинской области напоминает уже не первый год. И аккуратно же каждый год регистрирует десятки заявлений от граждан, ставших жертвами телефонных мошенников.

Не все тот банк, откуда звонят

Воистину «урожайным» на мошеннические действия стал октябрь 2022 года. Вот одна из криминальных ситуаций. Жительнице Южно-Сахалинска позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия. Но якобы все у полиции под контролем, необходимо лишь дождаться звонка из банка и в соответствии с рекомендациями выполнить ряд несложных действий, которые обеспечат денежному вкладу полную безопасность.

Вскоре женщине и в самом деле позвонили, якобы из банка. Посоветовали срочно оформить кредит и отправить его по определенному номеру, пообещав при этом деньгам полную безопасность. Женщина так и сделала: взяла кредит и отправила его куда сказали. Терять деньги ведь никому не хочется! Однако обещанной помощи и поддержки, понятно, так и не дождалась. И своих денег, кстати, тоже.

Сейчас в городском УВД лежит зарегистрированное заявление вышеупомянутой гражданки о том, что обманным путем у нее выманили почти 800 тысяч рублей. При этом шансы вернуть средства у потерпевшей весьма невелики.

Процент раскрываемости телефонного мошенничества, увы, оставляет желать лучшего…

На аналогичную мошенническую схему чуть ли не в этот же день попалась еще одна жительница Южно-Сахалинска. Сценарий обмана особой фантазией не отличался. Все как обычно. Позвонил неизвестный, представился сотрудником МВД и сообщил, что сотрудники сразу нескольких банков (!) завладели конфиденциальной информацией и выписали на чужое имя сразу несколько кредитов, только получить их пока не успели. И вот теперь необходимо послать определенную сумму по одному важному номеру…

Деньги пострадавшая по указанному номеру послала. А уже через день пришла в городское УВД с заявлением, в котором просила разыскать мошенников и вернуть ей деньги — 225 тыс. рублей.

Сейчас деньги ищут, мошенников тоже.

Перезастраховавшийся

Странная доверчивость у наших граждан! Верят на слово, причем по телефону. И это вместо того, чтобы сразу же позвонить, а лучше всего сходить в родной банк и там выяснить все о своем счете. Так ведь нет, не звонят! И не идут. Слепо, как под гипнозом, выполняют чужие распоряжения по телефону. И приходят в себя лишь после того, как расстаются с деньгами.

Вот и житель Курильска обратился к местным правоохранителям с просьбой изобличить мошенников, обманным путем выманивших у него более 35 тыс. рублей. Причем выманили очень даже просто: под видом сотрудников банка, предложивших взять кредит на невероятно льготных условиях.

Понятно, что пострадавший нуждался в деньгах, иначе бы на предложение о кредите он вряд ли клюнул. Однако удивляет другое. Пообещавшие дать кредит лжесотрудники банка сообщили о необходимости перечислить определенную сумму на счет банка якобы в качестве комиссии и страховки. И пострадавший на это клюнул — перечислил деньги на явно «левый» счет. После чего лжесотрудники стали недоступны для связи.

А ведь подобного развода можно было бы легко избежать, если бы потерпевший взял консультацию у реальных сотрудников банка, а не у финансовых проходимцев. анке ему бы объяснили, что, например, та же страховка в виде определенной суммы входит в ежемесячный платеж по кредиту. И что ни один банк не начинает брать страховку раньше, чем выдаст кредит.

Незнание — прямой путь к ошибкам. Увы!.. Ладно хоть сумма оказалась небольшой. Но все равно обидно!

Сетью пойманная

А вот этот случай с жительницей поселка Восток связан с мошенничеством в социальной сети. Дело было так. Заглянув вечерком в сеть, потерпевшая нашла в своем личном кабинете просьбу одного из знакомых — занять 5 тысяч рублей. Что она и сделала — перевела запрошенную сумму по присланному ей номеру банковской карты.

Немного погодя последовала еще одна просьба, теперь уже занять 10 тысяч рублей. И снова потерпевшая поверила социальной сети больше, чем жизненному опыту. И вместо того чтобы как минимум связаться с просителем по телефону, отправила требуемую сумму на чужой номер.

Лишь после третьей просьбы — занять еще 8 тысяч рублей — потерпевшая догадалась позвонить своему знакомому. От него она и узнала, что страницу в соцсетях у него взломали и вот теперь рассылают от его имени просьбы о денежной помощи.

Мошенника будут искать. И еще не факт, что его найдут. Мошенники научились прятать концы в воду — делать звонки с чужих номеров и собирать деньги с обманутых на подставные банковские счета. Современные IT-технологии, увы, развиваются гораздо быстрей, чем законопослушание отдельных категорий граждан.

Одним словом, будьте бдительны! А финансовая безопасность ждать себя не заставит.

Игорь КАЛИНИН.

Несколько правил, соблюдение которых наверняка поможет вам избежать обмана со стороны мошенников.