Что интересного на фестивале «Поющий музей» в Южно-Сахалинске?

Четверг. Полуденное солнце заливает внешний сад областного краеведческого музея, в котором гуляют горожане и туристы. Несмотря на жару, народ все равно посещает музей. Проходя по дорожкам, они любуются самодельными товарами, которые продавцы аккуратно раскладывают на столах. Началась ярмарка – первое из событий фестиваля «Поющий музей».

Около входа на территорию музея расположился прилавок с книгами о нашем острове и его истории. Там даже можно найти фотографии Сахалина времён японской оккупации. Сергей Федорчук – известный сахалинский краевед, постоянный автор «Советского Сахалина» – рассказывает семье экскурсантов о том, как город менялся после периода Карафуто, показывает снимки.

Профессионалы резки по дереву из лавки «Семь мастеров» представляют свои столярные изделия. Игрушка собачки на колёсиках рядом с элегантной статуэткой ангела, ниже лежат мечи, деревянные чётки. На другом прилавке – макет Сахалина из дерева. Среди амулетов красуется гарпун, выточенный из кости быка. Между ними девушка Юлия – мастер по обработке морского стекла – продаёт ювелирные украшения. Обработанные стёклышки на них сверкают на солнце, словно волны у побережья.

– Вот эти осколки очень редкие, – говорит мастерица, указывая на кольца с янтарными и лазурными украшениями, – такие японские стёкла встречаются нечасто. Кобальтово-синие – это аптечные и парфюмерные бутылки, а жёлтое стекло обычно использовали в изготовлении светильников и декоративной посуде.

Вязаные игрушки, резные изделия из дерева украшения из минералов, амулеты с рунами, выжженными на костях, даже одежда фирменных сахалинских брендов – всё это можно купить прямо здесь.

По правую сторону от входа в парк – аллея художников. Там сахалинские творцы выставляли свои работы. Посетители музея, медленно прогуливаясь по дорожке, невольно засматриваются на картины, фотографируют, обсуждают между собой. Хочется верить, что выставка на летнем фестивале – это не край их творческого пути, а самое начало.

Прилавки с авторскими товарами и выставка картин – смотря на всё это, понимаешь, сколько талантливых людей живёт на нашем острове. Как раковина, что скрывает себя прекрасные жемчужины, Сахалин таит в себе настоящих самородков – мастеров. Лишь послушав их, можно понять, что каждый из них поистине горит своим делом.

За зданием музея расположилась гастрономическая площадка. Выстроилась очередь за «джелато» (то есть, итальянское мороженное) и сладким лимонадом. Люди хотят хоть как-то побороть испепеляющую жару

Рядом с лавочками с закусками стоит стол с аквагримом и мелками для маленьких посетителей музея. А пока дети заняты творчеством, родители могут выдохнуть и расслабиться, наслаждаясь мороженым и прохладным напитком.

День уже близился к концу, нещадная жара, наконец, спала, и жители города вышли на променад по Коммунистическому проспекту. Если они заглянут за ворота музея, то увидят девушку в ярко-розовом платье, стоящую на сцене перед главным входом в здание.

Это Анна Жилина – певица и поэтесса, посвящающая свои строки родному острову. Она не только исполняет авторские песни «Сахалин» и «Ветер волны», но и зачитывает свои стихотворения «Новый день» и «Где живут стихи». Слова песен словно вырисовывают в голове бескрайние лазурные берега, звёздное небо, крики чаек и ласковый морской ветер – всё, за что сахалинцы так любят свою малую родину. Яркую девушку провожают со сцены аплодисментами.

Ведущая приглашает на сцену любимого барда всего Дальнего Востока. С гитарой в руках перед зрителями появляется Вениамин Ким с новой песней «Облака над Шумшу».

– Вениамин, вот скажи, гитара всегда с тобой или ты иногда расстаёшься с верной подругой, чтобы пересесть на клавиши? – спрашивает ведущая. – Да, иногда приходится. Но я заметил такое свойство, без гитары я петь не могу. Только с ней, – с улыбкой отвечает бард.

Вениамин посвящает эту песню батальону морской пехоты, который первым высадился на маленький остров, и всем тем, кто участвовал в последней битве второй мировой войны

Заиграли печальные аккорды, звучный голос певца захватывал внимание публики. Играли будто не на сцене, а где-то глубоко в душе, перебирая струны невидимой гитары. Военные песни всегда в своем роде печальны, но в исполнении Вениамина грусть переплетается с вечной благодарностью бойцам, отдавшим жизнь за наше будущее.

После музыкальной паузы началась следующая часть вечерней программы – показ мод. На сцену выходят прекрасные модели в эпатажных костюмах, сразу за ними – стилист Анжела Киричек – представитель бренда дизайнерской одежды «Корица». Образы на девушках были сделаны из переработанной мужской одежды – это видно по рукавам из мужских штанин и платью, сделанному из брюк.

Хедлайнером этого дня стало выступление солиста группы «Сахалин.ру» Макса Болдырева. После него зачитывали проникновенные стихи поэтессы Жанны Тен, которые та писала по рассказам о жизни разных женщин.

Концертная программа закончилась. Сад пустел, туристы и жители города неспешно покинули музей. Подошёл к концу день, когда сахалинцы смогли показать свою творческую сторону, ну а я ещё раз убедилась, что не только морскими жемчужинами богат Сахалин.

Олеся ДАНЧЕНКО.