Четверг, 1 августа, 2024
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Что лучше: мокро, но тепло, или сухо, но холодно? О погоде на выходные

Сахалинский август, как известно, большой мастер на погодные сюрпризы, и вот первое подтверждение этому тезису.

Региональное управление гидрометеослужбы официально предупредило сахалинцев об опасном метеорологическом явлении: ночью и утром 2 августа на юге острова пройдут сильные (15 – 29 мм), а местами и очень сильные дожди с выпадением 30 мм и более осадков за 12 часов. Эти «водные процедуры» могут повлечь за собой подъём уровней воды в реках до 1,5 м с выходом её на пойму.

Как объясняют метеорологи, со стороны Китая в наши широты поступила огромная масса тропического воздуха с повышенными показателями температуры и влажности – отсюда и дожди. Некоторые погодные интернет-ресурсы предупреждают ещё и о возможных грозах с громом и молниями 2 августа. Островные синоптики допускают и это. Всё будет происходить при температуре воздуха днём в пределах плюс 17 – 22 градуса.

В субботу на юге Сахалина погода также будет дождливой, а в воскресенье существенных осадков не ожидается, но зато заметно похолодает, температура понизится на 2 – 3 градуса. Это объясняется выходом в наши широты северного атмосферного гребня из Охотского моря.

Сахалинцы реагируют на эти новости по-разному. Те, кто планировал на выходные отдых где-нибудь на берегу моря, конечно, огорчены. А для садоводов-огородников дождь – отрада. Ведь они уже устали вёдрами и лейками таскать воду для полива своих посадок.

Семён РЕЧКИН.

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