Что мешает обуздать легкомыслие рыбаков выйти на опасный лёд?

В публикации «Сильнее стресса» в номере «Советского Сахалина» от 14 февраля подробно рассказывалось обо всех перипетиях того происшествия. Она вызвала большую дискуссию в социальных сетях нашего издания.

Какой же барьер должен охладить бездумный пыл?

В большинстве комментариев авторы весьма эмоционально призывают наказывать легкомысленных рыболовов масштабными штрафами, чтобы порядок цифр исчислялся сотнями тысяч, а то и миллионами рублей. Это, по их мнению, позволит компенсировать понесённые спасателями затраты.

Нельзя сказать, что все рыбаки отъявленные смельчаки и столь легкомысленны, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Просто они убеждены, что в случае чего их обязаны спасти. Логика простая: плачу налоги, которые идут в том числе и на МЧС, а потому я вправе получить от спасателей помощь.

Парадокс – когда помощь прибывает, людей ещё надо уговорить покинуть лёд. Так было и в этот раз. На той рыбалке в Корсаковском районе было свыше 200 человек. Часть успела убежать с отрывающегося припая. Спасатели вместе с волонтёрами доставили на берег 139 человек. Из них только 44 сразу сели в вертолёт, а другие не поддавались на уговоры, им было жалко бросать свои снегоходы и снасти, которые в вертолёт брать не положено…

Вероятнее всего, многие из переживших эту эпопею совсем скоро опять двинутся за корюшкой. А может, уже снова стоят на льду.

Так почему никак не заработает механизм штрафов для рыболовов, которые выходят на лёд невзирая на оповещения со стороны спасательных служб – и по sms, и на плазменных экранах в местах традиционного лова?

Региональный закон о штрафах в этом случае не поможет. Нарушение, то есть выход на лёд вопреки запрету, как и в этот раз, совершается на замёрзшей поверхности моря, которая по закону не относится к территории Сахалинской области. А островное законодательство распространяется только на сушу.

Несколько лет назад областные власти обращались с предложением к МЧС – с помощью ледоколов крошить лёд в «проблемных» местах юго-восточного побережья Сахалина, чтобы некуда было выходить на рыбалку. Но оказалось, что там слишком мелко и ледоколы войти в этот квадрат не смогут…

Совсем непросто взыскивать расходы на работу спасателей, рыбак не обязан брать с собой на лёд документы и предъявлять их сотрудникам МЧС. Поэтому иск в суд составлять не на кого.

Но выход есть – нужно всего лишь внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, чтобы узаконить штрафы для рыбаков, которые игнорируют предупреждения об опасности, говорят специалисты. Сахалинские парламентарии уже выходили с такой законодательной инициативой в Госдуму. Изучали опыт зарубежных стран для адаптации к нашим условиям. Пока без­успешно.

Проблема эта стоит остро не только для Сахалина, но и для Приморья и Магаданской области. Если объединить усилия сразу трёх регионов, возможно, это заставит федеральных депутатов действовать…

Григорий РОСТОВЦЕВ.