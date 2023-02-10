Что надежнее, чем якоря?

Конец 1970-х – начало 1980-х на Сахалине многим запомнились расцветом авторской песни. Первые областные фестивали познакомили островитян с творчеством Киры Куперштейн, Григория Богданова, Андрея Харламова, Александра Громова, Любови Рыжовой, Сергея Хана, Виктора Воронова, Сергея Миролюбова, Сергея Кащеева, Алексея Носкова…
Всех их, родившихся на острове и прибывших на край земли дипломированными специалистами, объединяла романтика, стремление открыть для себя красоту островной земли. Они ходили в походы, сплавлялись по рекам, забирались в пещеры, поднимались на самые высокие горные хребты…
Они умели дружить, приходить на выручку друг другу. И не было для них счастливее момента, чем тот, когда, собравшись у костра тесным кругом, они пели под гитару любимые песни известных бардов и собственного сочинения.
С годами в силу разных обстоятельств кто-то уехал на материк, только не порвались незримые нити дружбы и связи с Сахалином. Время от времени земляки встречаются в Москве, Самаре и других городах. И вновь под гитару звучат авторские песни, старые и новые, с искренними словами признательности далекому острову, который был в судьбе и во многом ее определил. Он по-прежнему в сердце, как и настоящие друзья.
Братству романтиков посвящена одна из песен Алексея Носкова в его исполнении, которую мы сегодня представляем в проекте. Об этом авторе и его творчестве мы кратко рассказали в «Воспетых островах» 28 октября 2022 года. Заголовком к тому материалу стала строчка из стихотворного текста Алексея: «К моей жизни швартуется остров». Другая композиция называется «Сахалинские мои друзья». Возможно, те, кому она адресована, и прислали аудиозапись в редакцию. Послушайте ее, такую душевную и ностальгическую.
У автора свой знаковый, морской образ дружбы. Для него она как «бухта в шторм и надежнее, чем якоря». А в этом Алексей Носков знает толк – невельчанин не один год работал на рыбодобывающем флоте. Ныне он москвич, директор проектов одного из дизайнерских архитектурных бюро столицы. При всем при том его и супругу Елену не покидает мысль пришвартоваться к Сахалину.
Людмила Степанец.
В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
27 января 2023 – Шагнем за рамки
3 февраля 2023 – Ее сахалинское небо