Что надежнее, чем якоря?

Конец 1970-х – начало 1980-х на Сахалине многим запомнились расцветом авторской песни. Первые областные фестивали познакомили островитян с творчеством Киры Куперштейн, Григория Богданова, Андрея Харламова, Александра Громова, Любови Рыжовой, Сергея Хана, Виктора Воронова, Сергея Миролюбова, Сергея Кащеева, Алексея Носкова…

Всех их, родившихся на острове и прибывших на край земли дипломированными специалистами, объединяла романтика, стремление открыть для себя красоту островной земли. Они ходили в походы, сплавлялись по рекам, забирались в пещеры, поднимались на самые высокие горные хребты…

Они умели дружить, приходить на выручку друг другу. И не было для них счастливее момента, чем тот, когда, собравшись у костра тесным кругом, они пели под гитару любимые песни известных бардов и собственного сочинения.

С годами в силу разных обстоятельств кто-то уехал на материк, только не порвались незримые нити дружбы и связи с Сахалином. Время от времени земляки встречаются в Москве, Самаре и других городах. И вновь под гитару звучат авторские песни, старые и новые, с искренними словами признательности далекому острову, который был в судьбе и во многом ее определил. Он по-прежнему в сердце, как и настоящие друзья.

Братству романтиков посвящена одна из песен Алексея Носкова в его исполнении, которую мы сегодня представляем в проекте. Об этом авторе и его творчестве мы кратко рассказали в «Воспетых островах» 28 октября 2022 года. Заголовком к тому материалу стала строчка из стихотворного текста Алексея: «К моей жизни швартуется остров». Другая композиция называется «Сахалинские мои друзья». Возможно, те, кому она адресована, и прислали аудиозапись в редакцию. Послушайте ее, такую душевную и ностальгическую.

У автора свой знаковый, морской образ дружбы. Для него она как «бухта в шторм и надежнее, чем якоря». А в этом Алексей Носков знает толк – невельчанин не один год работал на рыбодобывающем флоте. Ныне он москвич, директор проектов одного из дизайнерских архитектурных бюро столицы. При всем при том его и супругу Елену не покидает мысль пришвартоваться к Сахалину.

Людмила Степанец.

В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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