Что не учтено, то не памятник. Следователи предлагают внести барельеф Ю. А. Гагарину в госреестр

Год назад читатели нашей газеты сообщили о сносе стелы первому летчику-космонавту планеты на въезде в г. Невельск (это место чиновники присмотрели для мобильной газовой заправки). Позже обломки памятного знака и сам барельеф горожане обнаружили на берегу речки Ловецкая. Разгорелся скандал на всю Россию, о чем сообщал «Советский Сахалин». В отношении вице-мэра, давшего команду демонтировать стелу, Холмский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело.

В результате «работы над ошибками» в администрации городского округа решили стелу не восстанавливать, а барельеф установить на постаменте в торце историко-краеведческого музея. О том, как обошлись с памятным знаком первому летчику-космонавту планеты Юрию Гагарину, наша газета рассказала в публикации «Еще как приземлили…» за 20 мая (№ 35).

Вот какой комментарий получила редакция от следственного управления по Сахалинской области за подписью старшего помощника руководителя следственного управления Оксаны Вознюк.

«13 августа 2021 года Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области (по информации в СМИ о ненадлежащем хранении бюста Ю. А. Гагарина) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, природных комплексов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей).

Вместе с тем в ходе расследования установлено: бюст не был включен в реестр культурного наследия в соответствии с ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и не числился на балансе в администрации Невельского городского округа. Объект юридически не является памятником ввиду того, что не был оформлен надлежащим образом. Каких-либо нормативно-правовых актов с момента его создания не принималось.

Правовые основания для привлечения должностных лиц администрации городского округа к уголовной ответственности по смыслу ч. 1 ст. 243 УК РФ отсутствуют, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Однако следственные органы не могут не учитывать тот факт, что горельеф Гагарину имеет историческую, мемориальную и художественную ценность. Он создан свыше 50 лет назад, посвящен летчику-космонавту, великому человеку в истории страны и человечества, первым полетевшему в космос. Объект был создан к 10-летию исторического события на хорошем профессиональном уровне.

В связи с изложенным Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области инициировал вопрос о включении горельефа в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и адресовал его администрации Невельского городского округа».

От редакции. С юридической точки зрения решение правильное. Но хорошо бы все же получить экспертное заключение специалистов и искусствоведов. Какой барельеф установлен у музея – реставрированный или новодел, изображение которого существенно отличается от оригинала? А то вдруг со временем выяснится, что новый вариант, признанный памятником и поставленный на учет в единый госреестр, художественной ценности не представляет? Не оскандалиться бы во второй раз.

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