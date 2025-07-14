Что по вкусу «охотоморочке»? Клёвое место

Кто будет спорить, что в июле на Сахалине для рыболовов-любителей трофей номер один – тихоокеанский лосось: горбуша, а лучше летняя кета. Но и помимо этого, есть что половить, а заодно отвести душу, задействовать самые разные снасти. При грамотном подходе отличные результаты могут дать и поплавочная удочка, и фидер, и нахлыст, и спиннинг.

Подробнее обо всём рассказал постоянный консультант «Советского Сахалина» кандидат биологических наук и страстный рыболов-любитель Виталий Никитин.

Условия в начале июля специфичны: на юге Сахалина стоит жаркая погода, вода в реках и морском прибрежье прогрелась. Очевидно поэтому горбуши у сахалинского берега мало, это ранние представители лососей охотоморского стада.

Похоже, повторяется сценарий 2021 года, когда также стояла жаркая погода. Но на северо-восточном побережье и на севере условия для лососей всё же более благоприятные.

В нынешнем сезоне рыболовам-любителям отведено несколько постов, где разрешено ловить горбушу сетями. Ловить лососей можно и с берега, соблюдая правила, не «вторгаясь» в устья рек: на поплавочные снасти с наживкой октопусом, на спиннинг с лососёвыми блёснами. «Тасманский дьявол», креветка, проще говоря, арсенал, используемый при ловле горбуши, вполне подходит для летней кеты.

Морское прибрежье в июле особенно привлекательно для рыбалки, здесь не будет комарья и труднопроходимых зарослей, обычных для внутренних водоёмов.

С потеплением воды в морском прибрежье начинают активничать и разные виды камбал. Отдельные особи звёздчатой камбалы достигают двух с половиной килограммов и больше.

На побережье Анивского залива, на участках с каменистым дном, на органические наживки ловятся морские окуни, краснопёрка, терпуги бурый, южный однопёрый и пятнистый (Стеллера). Отдельные особи бурого терпуга и Стеллера могут достигать 350 – 450 граммов, а однопёрого – полукилограмма.

С лодки у Стародубского ловят минтая, а в Татарском проливе треску и ночью – кальмаров.

В последние годы в июле в Татарский пролив наведываются гости из субтропиков: лакедра (желтохвост), корифена, попадалась и ядовитая рыба фугу. Когда морская вода ещё больше прогреется, вполне вероятны заходы тунцов двух видов. Тунцовая рыбалка с каждым годом набирает популярность, она станет возможной ближе к концу месяца.

На крупных реках Тымь и Поронай ловится щука. Эта хищница попадается в основном русле и на участках с ямами, плёсами, затонами.

Отличный трофей для спиннингистов – кунджа. Она держится в морском прибрежье, в бухтах, предустьевых участках рек.

В море и реках обязательно будет попадаться краснопёрка разных видов.

Следом за лососёвыми в реки поднимается хищник – голец, он же – южная (проходная) мальма. Гольца ценят за жирность и деликатесное мясо. Особенно привлекательны для гольцовой рыбалки реки Мануй, Фирсовка, Дудинка, Лозовая, Лесная, Макаровка, Лангери, а также заливы в северо-восточной части Сахалина.

На озёрах и в протоках ловится серебряный карась. В верховьях рек активничает сахалинская мелочовка – ручьевая мальма, молодь кунджи, краснопёрка. С потеплением воды до четырнадцати – шестнадцати градусов она возвращается с участков в среднем течении в верховья, где вода прохладнее и содержит больше кислорода. Здесь нелишне напомнить, что молодь симы, которую ещё называют подкаменкой, ловить запрещено.

Семён РЕЧКИН.

Фирменный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Морской суп по-походному

Для приготовления этого фантастического блюда потребуется прихватить из дома на берег моря минимум продуктов: пару-тройку средних клубней картофеля, немного сырого очищенного кальмара (хотя можно обойтись и без них), соль, чёрный перец, пучок огородной зелени. Остальное – дары природы. В морском прибрежье всегда можно найти некрупных моллюсков, морскую капусту, в устьевых участках речек попадаются некрупные мохнаторукие крабики. Их не спутаешь с другими, они действительно мохнатые, серые. На котелок достаточно нескольких экземпляров. Понадобится также рыба. Тут уж что попадётся на удочку, годится и горбуша, и бычок, и краснопёрка.

Первыми в котелок с кипящей водой отправляются нарезанная кубиками картошка и морская капуста, нарезанная квадратиками. Когда содержимое котелка начнёт закипать, отправляем туда же почищенную, промытую и нарезанную кусочками рыбу и мякоть моллюсков или нарезанный кусочками кальмар. Не дожидаясь закипания, дополняем этот «натюрморт» крабами. Их предварительно нужно помыть, истолочь в отдельной посудине и затем извлечь из этой кашицеобразной массы самое ценное – жидкую субстанцию. Проще всего для этого процедить массу через дуршлаг. Полученную жидкость вливаем в котелок. На финише остаётся посолить суп, поперчить его по вкусу и украсить измельчённой зеленью.

Походный сахалинский морской суп готов, приятного аппетита!