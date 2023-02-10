Что с погодой? На острова «подышала» Арктика

Сахалинцы недоумевают, отчего в этом году так затянулась по времени полоса сильных морозов. Устойчивая холодрыга продолжается уже полмесяца без перерывов… В Смирныховском районе, например, где температура под минус сорок, 10 февраля даже перевели школы на «дистанционку». Есть и более холодные места на карте Сахалина.

В региональном управлении гидрометеослужбы объяснили, что происходит с погодой. На остров, особенно на северную его часть оказывают влияние холодные воздушные массы, поступающие со стороны Якутии. Это дыхание Арктики. Виной всему устойчивый сибирский антициклон, который, похоже, совсем не собирается сдавать свои позиции. Под его влиянием над островами постоянно держится поле повышенного давления. Оно не позволяет проникать в наши широты теплому воздуху с юга. Южные циклоны, как бы отталкиваясь от невидимой преграды, обходят острова восточнее.

Вместе с тем, если ориентироваться на данные многих лет, пока на Сахалине холодовых аномалий нет. В отдельных районах – Александровск-Сахалинском, Охинском, Тымовском, Смирныховском — отмечены близкие к рекордам показатели на определенные даты. В Тымовском, например, в ночь на 10 февраля столбик термометра опускался до уровня — 41,3 градуса. Но рекорд из прошлого не побит, он составляет на ту же дату — 43 градуса.

Когда уже потеплеет? Ненадолго – в предстоящие выходные, градусов на 3 — 5. На юге острова днем ожидается температура воздуха в пределах — 4…- 9 градусов. Затем вновь похолодает. На предстоящую неделю существенных изменений погоды не предвидится.

Семен РЕЧКИН.

Фото Сергея Любаченко.