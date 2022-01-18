Что с погодой? Прогноз благоприятный

Снегопад на юге Сахалина днем 18 января вызвал в обществе немало пересудов, появились предположения, что на остров нагрянул очередной циклонище, который может быть мощнее предыдущего, ну и все в таком роде.

Настороженность островитян вполне объяснима, ведь до сих пор не управились с ликвидацией последствий предыдущего трехдневного натиска стихии, и вот снова… В региональном управлении гидрометеослужбы досужие предположения опровергают.

Как сообщили в погодном ведомстве, на сей раз произошел лишь незначительный вынос теплых и влажных воздушных масс. Это влияние атмосферной воронки, которая как раз в это время двигалась значительно южнее Сахалина со стороны Японского моря в Тихий океан.

Явление обещает быть кратковременным, количество осадков незначительным, усиления ветра не прогнозируется. В Южно-Сахалинске снежный покров «приподнимется» в среднем на 3-5 сантиметров. Максимальные порывы ветра — до 10 метров в секунду.

В черте Стародубского Долинского района на побережье – до 15 метров в секунду, в центральных и северных районах – до 13-15 метров в секунду. Ночью на 19 января в областном центре возможен умеренный снег, к утру существенных осадков не ожидается.