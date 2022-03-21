Что сахалинцы хранят дома. В областном центре народного творчества работает выставка семейных реликвий

После объявления онлайн проекта «Семейная реликвия» сахалинцы приносили памятные вещи: медали, фронтовые фотографии, письма, документы, картины, предметы быта, среди которых – даже настоящий казачий кинжал.

– Цель нашего проекта – бережное отношение к культурному наследию своей семьи и сохранение традиций. Уникальность в том, что некоторым предметам более ста лет, – рассказала ведущий методист областного центра народного творчества Наталья Демина. – Идея этой выставки пришла ко мне после того, как супруг показал повестку на фронт его родственника, которая 75 лет бережно хранилась в его семье. Вот я и подумала, что, наверное, у каждого есть свои семейные реликвии. Я предполагала, что будут только военные предметы, но люди стали приносить игрушки и картины.

– Я родилась в 1974 году в роддоме города Бендеры. Сотрудники сообщили об этом моему дедушке, который очень ждал внучку, – рассказала южносахалинка Ольга Дмитриева. – Он сразу поехал в магазин игрушек и купил большого плюшевого медведя. Когда мы в 1992 году переезжали на Сахалин, нужно было с собой взять только самое необходимое. И первым в списке для меня стал тот самый медведь. Теперь я хочу передать его своим внукам.

11 марта онлайн проект официально закрылся. В честь этого в областном центре народного творчества устроили концерт с казачьими песнями, игрой на музыкальных инструментах нивхов и танцевальными номерами.

До конца марта каждый желающий может прийти в центр и посмотреть на выставку семейных реликвий.

Дарина Деревягина.