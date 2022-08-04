Вячеслав Кукин в 1972 году обыграл Михаила Таля на сеансе одновременной игры в Холмске

В космос при жизни земной Вячеслав Аркадьевич Кукин, конечно, не летал. Но был таким сахалинским Сергеем Королёвым, видевшим заметно дальше обычного горизонта. Благодаря аналитическому уму и способности трудиться без выходных, врожденной порядочности и незаурядной интуиции успел многое сделать для портового города Холмска и области. Оставил потомкам добрую память.

Это и Холмский морской торговый порт, которым руководил долгое время, заметно увеличив его грузовой потенциал. Дворец культуры моряков (ныне РДК), пионерский лагерь «Чайка» – всегда их содержал в достойном состоянии. А еще создал уважаемые, с репутацией, дочерние предприятия, например, страховую компанию «Акомс» и «Русское Азиатское транспортное перестраховочное общество», «Морскую транспортную инвестиционную компанию»…

Само АО «Сахалинское морское пароходство», будучи уже одним из его руководителей, буквально спас от полного банкротства в смутные 90-е. Возможно, что и ценой своего здоровья…

Благодаря Вячеславу Кукину устояла и по сей день на плаву морская железнодорожная паромная переправа Ванино – Холмск. В начале 80-х здесь гремела всесоюзная комсомольская стройка. Мне, в то время собкору «Советского Сахалина» по юго-западу острова, поручили открыть в порту символический рабкоровский пункт газеты, периодически сигнализируя через партийный печатный орган о сбоях или отдельных упущениях на стройке: в стране набирала обороты гласность. А поскольку костяк строителей был из т. н. «химиков», осужденных за мелкие прегрешения и десантированных на стройку народного хозяйства, то основными поставщиками информации стали два ровесника, мастер Сергей Долгин и прораб Анатолий Дубин, недавние выпускники ленинградского вуза.

Интервью-репортажи выходили разные, преимущественно проблемные. Вряд ли они сильно радовали начальника порта Кукина, который в то время отвечал за все. Но ни косого взгляда, ни предложения сбавить пыл я не получил.

Однажды, в разгар горбачевской перестройки, мы с коллегой по «СовСаху» Сергеем Пономаревым, встав на сторону докеров-«бузотеров», написали острую по тем временам корреспонденцию «Обожглись на молоке». Разразился скандал: комиссии, первые митинги, объяснительные, взыскания.

Но на наших отношениях с начальником порта, в отличие от горкома и обкома КПСС, эта история никак не сказалась. И на репутации порта тоже. Ведь холмский морской торговый порт был одним из лучших в стране. В то время министерство морского флота даже наградило предприятие почетным знаком – рубиновой звездой – из настоящих пурпурных рубинов. Интересно, где сейчас эта реликвия?

В Холмске о начальнике порта Кукине знают даже те, кто в пору его руководства этим мощным предприятием еще в детсад ходил. Новая смена в порту заступала в семь утра. А начальник порта раньше всех в управлении приходил на работу и позже всех уходил. Порядок, чистоту любил во всем — и в портовом хозяйстве, и в человеческих отношениях.

В то время территория торгового порта была самой ухоженной в Холмске. Это при том, что чистоту и в городе портовикам тоже нередко приходилось наводить — в рамках шефской помощи. Он приучил.

Докеры — народ не сентиментальный. Но начальника почитали. Хотя за промах он мог пожурить. Но без грубости, злости и хамства — этого он ни себе, ни другим не позволял.

К нему все шли как к отцу родному – всем помогал: с местом в детсаду, путевкой для ребенка, жильем. Талантлив был и в производственных, и в человеческих отношениях. Всегда горой стоял за коллектив — в горкоме КПСС, обкоме. Везде прислушивались.

В порту был высок престиж рабочего класса. В докеры-механизаторы шли молодые парни с дипломами мореходного училища.

Здесь была создана одна из первых на Дальнем Востоке механизированная докерская бригада, для которой его стараниями появились и лучшая столовая, и лучший спорткомплекс, и баня.

Но всеми этими достижениями возглавляемого предприятия он не кичился. Был человеком в обычной жизни скромным и деликатным. Жил в обычной квартире в «хрущевке» вместе с портовиками.

На эти дни в Холмске запланированы мероприятия, посвященные 90-летию почетного гражданина города, заслуженного работника транспорта, почетного работника морского флота, кавалера орденов и медалей Вячеслава Аркадьевича Кукина. Откроют и мемориальную доску на доме, где он жил. Пройдет шахматный турнир…

К слову, в мае 1972 года Сахалин посетил экс-чемпион мира по шахматам Михаил Таль. 25 мая в Доме культуры моряков проходил блицтурнир на 40 досках, участником которого был и Кукин. Таль подолгу задерживался у доски, за которой играл Вячеслав Аркадьевич. В итоге он и стал единственным (из 40 участников), победившим Михаила Таля. А на память получил доску с фигурами шахмат из слоновой кости – с добрыми пожеланиями бывшего чемпиона мира.

Вячеслав Аркадьевич Кукин ушел от нас в 2008 году. Ушел, чтобы остаться. В памяти, в добрых делах, которые продолжаются.

Валерий КУЛЬБАКОВ.