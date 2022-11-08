Что такое абельмош? Экзотические растения на сахалинских грядках

По осени, как выясняется, считают отнюдь не только цыплят. Южносахалинец Владимир, огородник-любитель со стажем, пересчитал и рассмотрел в деталях урожай различных тропических, а также и субтропических овоще-фруктов. В этой коллекции попадаются весьма любопытные экземпляры.

Усатая карамелька

Мелотрия, она же африканский огурец и мышиная (мексиканская) дынька. Если эту симпатичную лиану изначально «взять под узцы», не позволять расползаться трехметровым побегам по всей теплице, а привязать к шпалере, получится весьма симпатичная декоративная стенка или ширма, или арка. Некрупные листья, забавные спиральки-усы, а главное – множество мелких плодов. По размеру и виду они здорово напоминают ягоды актинидии, которые в народе еще называют кишмишем. Существует несколько сортов мелотрии, у них красноречивые названия: «колибри», «малютка»…

У Владимира уродились настоящие миниатюрные пестрые арбузики, напоминающие конфеты-карамельки. На вкус они, правда, совсем не имеют ничего общего ни с актинидией, ни с арбузами. Мякоть пресная, как у огурца, а шкурка более плотная и дает кислинку.

Корневище довольно крупное, до 700 граммов, похоже на батат и съедобно. Вкус – как у редьки или топинамбура, применяют как добавку к салатам в тертом виде.

Плоды желательно долго не хранить, сразу пускать на переработку. Из них готовят салаты, добавляют в солянку, а если урожай богатый, то и маринуют обычным для всех огурцов способом. Маринованные малютки порадуют, например, собравшихся за новогодним столом. Между прочим, такие «оливки» прекрасно подойдут для мини-шашлыков на шпажках, их можно нанизывать, чередуя с ломтиками сыра и колбасы.

Дамские пальчики, но не виноград

Экзотическая бамия в каком-то смысле родственница знакомой многим мальвы, они из одного семейства мальвовых. Культура овощная, известная также под названиями «абельмош съедобный» и «дамские пальчики». В пищу идут ее плоды, похожие на стручки, но по сути являющиеся коробочками удлиненной формы, до 25 сантиметров длиной. Бамия родом из африканских тропиков.

Ее культивируют во многих странах Южной Европы, Америки, Африки и Азии, а в России в небольших количествах в южных регионах – Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Саратовской областях. Для приготовления деликатесов используют молодые плоды растения, содержащие множество полезных веществ. Рецепты приготовления примерно те же, что и для кабачков или стручковой фасоли. Их можно тушить, жарить, варить супы, а также консервировать на зиму.

Дракон в кефире

Это чудо селекции сразу бросается в глаза в теплице. По всем признакам – обычная огуречная лиана, но плоды на ней светлые, почти белые, и длиной под полметра! Белый дракон – это название огуречного гибрида, выведенного селекционерами. Оригинальное растение, но что же можно приготовить из таких красавцев? Можно мариновать, как обычные зеленцы, просто придется разрезать каждый плод на несколько частей. Многим нравится незатейливый кефирно-огуречный коктейль. Им особенно интересуются мечтающие похудеть.

Рецепт простой. На две порции потребуется пара стаканов свежего кефира, огурец средних размеров, две столовые ложки сметаны и немного зелени. Вся эта прелесть перемалывается и взбивается с помощью миксера и украшается сверху веточкой зелени. При желании коктейль можно подсолить и поперчить по вкусу. Говорят, если недельку на ужин вкушать лишь такой коктейль и ничего более, эффект похудения не замедлит проявиться. Приятного аппетита!

Семен РЕЧКИН.

P. S.

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