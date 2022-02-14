    Что тебе подарить? Праздничные идеи накануне 23 февраля и 8 Марта

    Скоро День защитника Отечества и Международный женский день. В эти праздники традиционно все друг друга поздравляют.

    «Советский Сахалин» решил узнать, чего бы хотелось сахалинцам получить в качестве подарков, за исключением яхт, мерседесов и бриллиантов.

    Если вы еще не решили, чем можно порадовать своих домочадцев или коллег, то это может вам помочь в выборе.

    Полина Никулина, 22 года.
    – Я бы не отказалась от вкусных духов в качестве подарка. С каким-нибудь терпким цитрусовым ароматом. Еще я была бы рада сертификату на мастер-класс по гончарному искусству. Давно хочу сходить.

    Александр Комогорцев, 38 лет.
    – Лучший подарок для меня на 23 февраля – это обнимашки от моей жены. Большего и не надо.

    Анастасия Мельникова, 23 года.
    – Я художник, поэтому хотела бы получить набор маркеров. И банально, но я очень люблю цветы, поэтому всегда рада, когда их дарят.

    Анастасия Тинина, 30 лет.
    – Хотелось бы получить какое-нибудь вкусное пирожное или их набор. Я всегда за практичные подарки. Цветы – это, конечно, хорошо и красиво, но пирожные можно съесть.

    Николай Есенин, 35 лет.
    – Не жду какого-то особого подарка. Буду рад, если мой сын нарисует мне открытку.

    Инна Че, 45 лет.
    – Мне кажется, самый хороший подарок – это деньги. С цветами или конфетами можно прогадать, а вот с деньгами нет.

    Елена Лункина, 20 лет.
    – Говорят, что книга – лучший подарок. Я думаю, так и есть, поэтому не отказалась бы от увлекательного детектива или фантастической истории.

    Владимир Пирогов, 27 лет.
    – Я очень люблю благовония и ароматические свечи, поэтому это мои фавориты для подарков на любые праздники.

    Павел Шилов, 53 года.
    – Самое главное, чтобы не дарили пену для бритья и носки. Это уже приелось.

    Ксения Кононенкова, 31 год.
    – Люблю азиатские сладости. Любые: от карамели до шоколада.

    Иван Воронов, 21 год.
    – Я фанат аниме, поэтому был бы рад, если бы друзья подарили мне что-то связанное с любимыми персонажами.

    Подготовила Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

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