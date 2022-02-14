Что тебе подарить? Праздничные идеи накануне 23 февраля и 8 Марта

Скоро День защитника Отечества и Международный женский день. В эти праздники традиционно все друг друга поздравляют.
«Советский Сахалин» решил узнать, чего бы хотелось сахалинцам получить в качестве подарков, за исключением яхт, мерседесов и бриллиантов.
Если вы еще не решили, чем можно порадовать своих домочадцев или коллег, то это может вам помочь в выборе.
Полина Никулина, 22 года.
– Я бы не отказалась от вкусных духов в качестве подарка. С каким-нибудь терпким цитрусовым ароматом. Еще я была бы рада сертификату на мастер-класс по гончарному искусству. Давно хочу сходить.
Александр Комогорцев, 38 лет.
– Лучший подарок для меня на 23 февраля – это обнимашки от моей жены. Большего и не надо.
Анастасия Мельникова, 23 года.
– Я художник, поэтому хотела бы получить набор маркеров. И банально, но я очень люблю цветы, поэтому всегда рада, когда их дарят.
Анастасия Тинина, 30 лет.
– Хотелось бы получить какое-нибудь вкусное пирожное или их набор. Я всегда за практичные подарки. Цветы – это, конечно, хорошо и красиво, но пирожные можно съесть.
Николай Есенин, 35 лет.
– Не жду какого-то особого подарка. Буду рад, если мой сын нарисует мне открытку.
Инна Че, 45 лет.
– Мне кажется, самый хороший подарок – это деньги. С цветами или конфетами можно прогадать, а вот с деньгами нет.
Елена Лункина, 20 лет.
– Говорят, что книга – лучший подарок. Я думаю, так и есть, поэтому не отказалась бы от увлекательного детектива или фантастической истории.
Владимир Пирогов, 27 лет.
– Я очень люблю благовония и ароматические свечи, поэтому это мои фавориты для подарков на любые праздники.
Павел Шилов, 53 года.
– Самое главное, чтобы не дарили пену для бритья и носки. Это уже приелось.
Ксения Кононенкова, 31 год.
– Люблю азиатские сладости. Любые: от карамели до шоколада.
Иван Воронов, 21 год.
– Я фанат аниме, поэтому был бы рад, если бы друзья подарили мне что-то связанное с любимыми персонажами.
Подготовила Дарина ДЕРЕВЯГИНА.