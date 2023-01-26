Что удобно пассажиру, невыгодно перевозчику. Остановки «по требованию» требуется восстановить

Пассажирский маршрут № 111 между Южно-Сахалинском и Анивой востребован жителями обоих городов. Анивчане привыкли, что в областном центре и в его окрестностях они могли сойти с автобуса там, где было удобно. Остановки так и назывались «по требованию». Но с приходом на этот маршрут новой компании-перевозчика их упразднили.

Теперь людям приходится доезжать до той остановки, что обозначена на схеме маршрута, и дальше идти пешком. Отчего такое не­удобство – этот и другие вопросы жители задавали представителям областного министерства транспорта и дорожного хозяйства, автотранспортникам и местной власти на встрече, которая прошла в Троицком.

Остановки «по требованию» удобны, но, как пояснил представитель АО «Транспортная компания», этот термин не прописан в нормативно-правовых актах. Существует паспорт межмуниципального маршрута, где указаны все остановочные пункты. Расстояние между ними заложено в тариф.

С другой стороны, жителям предпочтительнее многолетняя практика с остановочными пунктами по требованию у наиболее популярных городских объектов: рынок «Восток», торговый центр «Мегаберезка», «Спутник».

Как сообщила представитель «Сахдормониторинга» (учреждения, которое является заказчиком перевозок) Надежда Карпова, по этим направлениям проведут исследование, чтобы выяснить их «востребованность». По полученным результатам примут решение – какие из названных мест добавить в паспорт маршрута.

Не меньше, чем остановки по требованию, пассажиров беспокоит соблюдение графика движения на этом маршруте, да и на других – в частности, № 107 и 117. С этим, как они утверждают, не все гладко. Расписание зачастую не соблюдается. Люди опаздывают на работу, на концерты, в больницу. По словам Надежды Карповой, над этой проблемой сейчас работают, ведется мониторинг соблюдения графиков движения. Поэтому есть надежда, что удастся соблюсти баланс интересов пассажиров и водителей.

Чтобы полностью подогнать график движения под потребности жителей, найти золотую середину, было предложено провести общественные обсуждения этого вопроса. И с учетом пожеланий скорректировать автобусное расписание, а возможно, даже немного изменить маршруты.

Сергей РЯБОВ.