Что вы знаете об атоме? – Проверьте свои знания на «Атомном диктанте»

В этом году атомная отрасль России отмечает 80-летний юбилей, и в честь этого события с 1 по 14 сентября пройдёт ежегодный международный проект «Атомный диктант».

Он состоит из 30 вопросов. Некоторые из самых интересных озвучат известные деятели науки, культуры и просвещения. На каждый вопрос отводится 30 секунд.

Принять участие может любой желающий, независимо от возраста, образования или места проживания. Диктант доступен как в очной, так и в онлайн-версии на сайте https://atomdiktant.ru.

Узнать свои результаты можно сразу после теста. Всем участникам отправят электронный сертификат, подтверждающий участие. Те, кто покажет отличные результаты, получат особые подарки от союза «Атомные города» и госкорпорации «Росатом».

Правильные ответы диктанта станут доступны 28 сентября — в День работника атомной промышленности.

Наталья ДЕСЯТОВА.