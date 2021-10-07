Чтобы было чисто и красиво. В Сахалинской области активно создают современную систему по обращению с отходами

Прошло три месяца, как стартовала обширная программа по раздельному сбору мусора. О предварительных итогах этой работы шла речь на брифинге министра ЖКХ области Наталии Куприной и генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Максима Федотова.

Не слитно, а раздельно

Напомним, раздельный сбор мусора в тестовом режиме был организован в микрорайоне села Дальнее в 2020 году. Результаты показали, что регион готов запустить этот процесс. В разных микрорайонах Южно-Сахалинска появились сетчатые контейнеры синего цвета для сбора металлических банок, ПЭТ-бутылок от бытовой химии и пластиковых бутылок от напитков.

В первый месяц сортировщики мусора на Корсаковском полигоне обратили внимание, что примерно 40 процентов отходов в сетчатые контейнеры попадали не по назначению. Но с каждым месяцем этот показатель снижался, а в сентябре составил 18 процентов.

Объяснили, показали

– Мы не только устанавливали контейнеры в местах накопления, но и показывали весь процесс работы с мусором, начиная от его сбора дома, и далее – с транспортировкой его с площадки накопления до сортировочной площадки, и в конечном итоге – с отправкой отсортированных отходов на материк для вторичной переработки, – говорит Наталия Куприна. – На сегодня по Южно-Сахалинску установлено 408 контейнеров, до конца года будет установлено еще около 150-ти. И потребность в раздельном сборе мусора будет закрыта.

Одновременно с этим заказаны контейнеры для раздельного сбора в Ногликах, частично в Корсакове и Аниве. По нашим планам, в 2022 году вся область, за исключением Охинского района и Курил, должна перейти на раздельный сбор мусора. Эти районы подключатся в 2023 году. Таким образом, до конца 2024 года задействована будет вся область.

По словам Максима Федотова, в июле в областном центре из сетчатых контейнеров собрали 50 тонн отходов. В августе – 80 тонн, в сентябре – предварительно 75 тонн. Думаю, цифра будет выше. За месяц на южно-сахалинскую свалку собирается около 900 тонн. Доля отходов, которые можно вернуть на вторичную переработку, составляет примерно 20 – 30 процентов. То есть в принципе можно собирать около 200 тонн пластика, металла, стекла. К этому показателю и нужно стремиться.

Кроме того, АО «Управление по обращению с отходами» инициировало серию тематических уроков в школах, они уже прошли в средних общеобразовательных школах ¹ 16 и ¹ 6 областного центра. И школьники теперь знают, для каких отходов предназначены сетчатые контейнеры.

О сортировке

Сейчас в области действуют две сортировочные линии: в Корсакове и Ногликах. В ближайших планах регионального министерства ЖКХ запуск сортировки в Южно-Сахалинске, на новом полигоне ТКО в Известковом. Полигон введен в эксплуатацию, включен в соответствующий реестр, оформлена лицензия.

В ближайшие 2 – 3 года заработает крупная сортировочная линия на полигоне ТКО в Тымовском. Рассматриваем возможность привлечения инвестиций по реконструкции полигона в Охе, также с современной сортировочной линией. Такие же объекты, но меньшей мощности, заработают в Холмске и Углегорске.

О судьбе старых свалок

Министерство ЖКХ корректирует территориальную схему по обращению с отходами, чтобы создать систему современных полигонов, где будут решены экологические проблемы.

– В течение 3 – 5 лет, – говорит Наталия Куприна, – мы планируем создать нормальную систему по обращению с отходами, после чего сразу зай­мемся рекультивацией старых полигонов с выводом их из эксплуатации.

Познавательная экскурсия

На днях прошел пресс-тур с посещением единственной на сегодня действующей в островной области сортировочной линии, расположенной на полигоне ТКО в Корсаковском районе.

Журналисты и общественники увидели, как происходит сортировка твердых коммунальных отходов, поступающих из населенных пунктов Корсакова и Южно-Сахалинска. Линия частная, сортировкой вот уже более десятка лет занимается местное ООО «Новый город».

– Для меня и всех родниковцев важно было убедиться в том, что отходы сортируются, – говорит Александра Зацаринная, руководитель регионального экоцентра «Родник». – Мы ведь в своей работе делаем основной упор на экологическое образование и воспитание детей. Поэтому фотографии и видеоматериалы задействовали сразу.

О современных технологиях

Генеральный директор ООО «Новый город» Владимир Помыткин сообщил «Советскому Сахалину», что сортировочная линия уже «немолодая», ей более десяти лет.

Корсаковский полигон ТКО принимает и размещает отходы 4 – 5 классов опасности, в том числе бытовые и крупногабаритные отходы от населения и коммерческих структур. Действующий комплекс позволяет вернуть на вторичное использование в качестве сырья стекло, картон, ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, а древесные отходы использовать на получение тепла.

Таким образом удается уменьшить количество отходов, подлежащих захоронению и, как следствие, снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Каким оборудованием располагает сегодня этот комплекс? Дробильной установкой «Forus» для крупногабаритных отходов, компактором, крематором для утилизации медицинских и биоотходов, экскаваторами и другой техникой. Кроме того, действует пункт мойки колес.

Линия перерабатывает за смену около 40 тонн отходов, здесь трудится 7 сортировщиков. Комплекс всесезонный, работает и летом, и зимой.

– Спасибо региональным властям за понимание и поддержку, – поделился Владимир Помыткин. – Наметился прогресс, сейчас я веду переговоры насчет приобретения современного пресса. Имеющимися мощностями мы перерабатываем до 5 процентов от всего объема принимаемых отходов. В нашей отрасли это считается неплохим показателем. Основная честь отсортированных отходов отправляется на материк на переработку. Приобрели оборудование, превращающее стекло в песок. Теперь нужно наладить рынок сбыта для этого сырья, оно может пригодиться в строительстве или производстве стройматериалов.

По словам Помыткина, разработан проект строительства нового комплекса. Современное оборудование позволит работать эффективнее и качественнее.

Если все пойдет хорошо, предположительно в 2023 году объект будет запущен в работу.

Владимир СЛАВИН.