Чтобы напечатать весь тираж газеты, «американку» крутили вручную до утра. В 1920 – 1940-х годах у «Советского Сахалина» была своя типография

Выпуск газеты – от сбора информации и написания статей до печати – коллективный труд редакции и типографии. Это слаженная и чёткая работа. И в первые десятилетия своего существования у нашей газеты была своя типография. Она так и называлась – типография «Советский Сахалин».

Первый редактор Павел Ахаров работал и за корреспондента, и за наборщика, и за корректора. Как вспоминает председатель полномочной комиссии по приёму Северного Сахалина от японцев в 1925 году Владимир Аболтин, руки у Павла часто были испачканы типографской краской, да и на лице оставались чёрные мазки.

Печатали газету на «американке» – ручной плоскопечатной машине. Она, случалось, выходила из строя или заболевал редактор. Тогда появлялось подобное объявление: «В связи с летними отпусками и ремонтом типографии газета 13 сентября не выйдет, а выйдет 20 сентября. За счёт этого будет выпущен расширенный номер к 8-й годовщине Октябрьской революции».

С годами материальная база типографии улучшалась, но это мало облегчало труд полиграфистов. Вот как описывает их работу в 1930-х годах журналист Юрий Саяпин.

Дело его жизни

Это было в 1935 году. 17-летний Костя Парфёнов впервые пришёл в наборный цех типографии газеты «Советский Сахалин».

Наборный цех — небольшая темноватая комната, тесно уставленная разделёнными на клетки деревянными ящиками. Над ними склонились наборщики.

— Вот кассы, вот шрифт, — сказали Косте. — Для начала надо хорошо запомнить, где какие лежат буквы. А вообще, чтобы стать хорошим наборщиком, надо много работать.

Работать Костя умел. Вырос он в большой трудовой крестьянской семье. Его отчим, Николай Иванович Попов, — один из основателей первого на Сахалине колхоза «Труд» в селе Корсаковка под Александровском и первый его председатель.

Ещё подростком каждое лето К. Парфёнов вместе со взрослыми выращивал на колхозных полях картофель, капусту. Зимой – школа. Но и в это время находилось немало работы в домашнем хозяйстве. Но его настоящим, единственным на всю жизнь делом стала работа полиграфиста. С ней он не расставался больше сорока лет.

Среди тех, кто вместе с ним набирал номера «Советского Сахалина» тех лет, были Григорий Иванович Андрусенко (в дальнейшем директор Корсаковской типографии), Иван Яковлевич Шевцов (позже вырос до инженера областного управления издательств, полиграфии и книжной торговли), Пётр Васильевич Спицын (стал наладчиком областной типографии), ветераны труда Мария Савельевна и Павел Лукьянович Муковозчик и другие.

Нелегко было молодым полиграфистам. Газету набирали вручную. При вёрстке газеты, чтобы не рассыпались строчки набора, смачивали их водой. Частенько из-за отсутствия электричества вручную крутили печатную машину. Семь потов сходило с рабочих, пока к утру завершали печатание всего тиража газеты.

Норма наборщиков — за восемь часов набрать 12 тысяч знаков. Освоив секреты профессии, К. Парфёнов скоро одолел этот рубеж. Потом, как правило, перекрывал его в два раза.

Первый линотип в своей жизни Константин Григорьевич увидел в 1938 году. Его появление было большим событием в жизни типографии.

Газета звала и помогала осваивать богатства острова — нефть, лес, уголь. И молодёжь типографии узнавала об этом не только набирая газетные строчки. Не раз из комсомольцев комплектовали бригады на работу в колхозы, на погрузку стоящих на рейде судов.

Жизнь шла вперёд всё напряжённее, быстрее. Развивалась область. Росли люди. Работая в типографии, К. Парфёнов вступил в комсомол.

А потом — война, служба в армии на Дальнем Востоке. Там стал коммунистом. Вернулся домой полным желания продолжать любимое дело. И у Константина Григорьевича появилась возможность в полной мере использовать опыт полиграфиста. Ему довелось организовывать типографию и выпуск городской газеты в Долинске.

Начинать пришлось с нуля. Не было ни машин, ни шрифтов. А главное, кроме него самого, не было знающих дело людей. Но вчерашний наборщик обнаружил способности хорошего организатора, хватку хозяйственника. Помог богатый опыт, накопленный в годы выпуска «Советского Сахалина». Через три-четыре месяца после его приезда в Долинск здесь вышел первый номер городской газеты «Большевик». Это был 1947 год. В 1953-м газету переименовали в «Долинскую правду».

Несколько десятков лет К. Парфёнов возглавлял предприятие. Под его руководством вырос сплочённый рабочий коллектив.