Чтобы не было очередей. Администрация Южно-Сахалинска держит на особом контроле ситуацию с торговлей свежей рыбой

Мэр Сергей Надсадин поставил задачу профильному вице-мэру и департаменту торговли – проработать вопрос по увеличению точек продажи свежей рыбы в городском округе.

Администрация города проанализировала недочеты, которые возникли в процессе торговли горбушей. Сообщения с просьбами наладить процесс поступали от жителей Южно-Сахалинска. Для улучшения ситуации департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка работает в тесной связке с профильным министерством и предпринимателями города. На сегодняшний момент количество субъектов торговли увеличено до 7.

– Мэром города Сергеем Надсадиным поставлена задача – организовать процесс торговли свежевыловленной рыбой максимально оперативно и комфортно для людей, чтобы не было очередей. Кроме этого точки продажи соблюдают требования по наличию контрольно-кассовой техники, чтобы помимо наличных люди могли расплачиваться банковскими картами. В городском округе для продажи готовы 35 мест. Также до 7 увеличено количество торгующих организаций, дополнительно подключились два хозяйствующих субъекта. Ситуация находится на постоянном контроле, – подчеркнула директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.

С начала путины в городском округе реализовано 30 тонн горбуши с минимальной торговой наценкой 15 %. В целом по региональному проекту «Обеспечение населения свежевыловленной рыбой» продано более 100 тонн. Самая востребованная площадка у южносахалинцев – ярмарка возле Дома торговли (пр. Мира, 106а). По мере поступления продукции точки сбыта организованы в планировочных районах. Так, 14 августа торговля была развернута в Луговом, где было продано 1,5 тонны горбуши.

В Южно-Сахалинск свежую рыбу привозят из Долинского и Смирныховского районов. Емкость рынка городского округа позволяет организовать реализацию до 400 тонн лососевых за сезон. Вместе с тем фактические продажи напрямую зависят от объемов улова рыбопромышленных предприятий. В ежедневном режиме департамент продресурсов взаимодействует с региональным министерством по рыболовству, которое координирует вопросы поставок продукции в районы.

Информация о датах и местах продажи свежей рыбы публикуется максимально оперативно, после того, как машины с рыбой выезжают в Южно-Сахалинск, на официальном сайте администрации города и в социальных сетях. Кроме этого отдельные категории горожан (пенсионеры и малоимущие) уведомляются по телефону.