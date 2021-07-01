Чтобы ни один вопрос не остался незамеченным. На прямую линию президента России Владимира Путина обратилось свыше 2 млн россиян

Президент России Владимир Путин 30 июня провел прямую линию. Она продлилась 3 часа и 42 минуты. Глава государства ответил на 68 вопросов. Главными темами разговора стали вакцинация, рост цен, социальные выплаты. Путин также рассказал о своей прививке и о том, каким он видит свое будущее.

Сообщения от россиян на прямую линию принимались вплоть до окончания программы. По данным телеканала «Россия-24», всего от граждан поступило

2 290 967 вопросов.

Путин пообещал, что власти не оставят без внимания ни одно обращение россиян. Подводя итоги программы, глава государства сказал, что хотел бы со своей стороны поблагодарить слушателей, зрителей и всех участников мероприятия.

Предотвратить локдаун

– Вакцинация не является обязательной в общенациональном плане. Но в случае подъема эпидемии в регионах руководители могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, – отметил глава государства. – Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения, – сказал президент.

Сахалинская область – один из первых регионов страны, в котором главным санитарным врачом принято решение о достижении 60-процентной коллективной иммунизации группы риска на предприятиях и в учреждениях. При этом по поручению губернатора Валерия Лимаренко на островах приняты меры по защите прав работников предприятий, которых принуждают к вакцинации и угрожают увольнением. Сообщать о таких случаях необходимо по номеру 1-300.

Кроме того, область стала лидером по темпам вакцинации в стране – ежедневно прививку делают 2,5 тысячи сахалинцев и курильчан. Благодаря этому коллективного иммунитета на островах планируется достичь уже в сентябре. К сегодняшнему дню вакцинацию прошли 45 процентов жителей региона из числа тех, кому прививка необходима в связи с особыми условиями работы.

На островах создан регулярно пополняемый запас вакцины. Сейчас он составляет около 40 тысяч доз. Кроме того, в области развернуто 98 пунктов вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

Развивая сеть социальных магазинов

Вопрос о формировании стоимости на социально значимые продукты в магазинах был поднят одним из первых в ходе прямой линии Владимира Путина.

– Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания: заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья, затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины. Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание, – отметил глава государства.

В Сахалинской области применяют различные инструменты в создании условий для комфортной конкурентной среды на продовольственном рынке и развития социально ответственного предпринимательства. Это, в свою очередь, позволяет сдерживать цены.

– Наши усилия направлены на то, чтобы расширить сеть социальных магазинов, где применяется минимальная торговая наценка не более 15 процентов. Такие торговые точки сейчас работают во всех районах Сахалинской области. Всего их около 130, в том числе 33 расположены в сельской местности, – прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко. – Правительство региона поддерживает бизнес, готовый выезжать со своей продукцией в районы и в села, субсидируя затраты на приобретение автолавок. Все эти форматы востребованы у жителей, и здесь реализуется уже четверть продовольствия в области. В 17 районах области организована торговля свежевыловленной рыбой, которая позволяет приобрести доступный и качественный товар.

Вместе с тем масштабную поддержку в регионе оказывают и местным

товаропроизводителям. В растениеводстве это возмещение затрат на приобретение элитных семян картофеля, семян трав кормовых культур, на уголь и газ, на повышение плодородия почв и другие направления. Животноводам субсидируют затраты на приобретение комбикормов, а также затраты, связанные с производством и реализацией. В рамках технической и технологической модернизации отрасли сельского хозяйства субсидируются затраты по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также сельскохозяйственным потребительским кооперативам помимо вышеперечисленных видов господдержки предоставляются гранты «Агростартап», на развитие семейных животноводческих ферм.

Модернизация дорог

– Проблемы с дорожной сетью начинали решать с федеральных трасс. Сейчас больше средств идет на региональный уровень. У нас сейчас примерно 85 проц. дорог приведено в нормативное состояние, к 2024 году должны быть приведены 50 проц. региональных дорог. Средства на развитие инфраструктуры есть, главное — обращать больше внимания на местном уровне на конкретные нерешенные вопросы, – отметил президент.

В Сахалинской области в 2020 году было заасфальтировано 74 км дорог. Более 47 км твердого покрытия уложили на автодороге Южно-Сахалинск – Оха. Полностью заасфальтировать ее планируют в 2024 году. Передача трассы в федеральную собственность позволила направить высвободившиеся в 2021 году 3,8 миллиарда рублей на модернизацию дорог местного значения и улично-дорожной сети.

– Мы принципиально по-новому подошли к устранению дефектов в этом году. В рамках большого ямочного ремонта на дорогах Сахалина и Курил было устранено более 8100 выбоин общей площадью около 82 тысяч квадратных метров. Основной объем работ выполнили во всех муниципалитетах, кроме Охинского района, там должны закончить ремонт 15 июля. А до 1 августа устранить ямы необходимо и во дворах, где не запланирован капремонт. И это тоже касается всех районов, – отметил Валерий Лимаренко.

В 2021-м планируется реконструировать 700-метровый участок автомобильной дороги Курильск – Рейдово, заасфальтировать 2,5 километра дорог в селе Малокурильском, оборудовать твердым покрытием 7,5 километра на дороге Арсентьевка – Ильинское.

Кроме того, работы пройдут на трассе Невельск – аэропорт Шахтерск в границах села Яблочное Холмского района. Также планируется ввести в эксплуатацию мост в Невельске, начать строительство дороги с мостовым переходом к селу Чир-Унвд и путепровода в Долинске на Быковском направлении.

Завершается разработка обоснования инвестиций по строительству объездной дороги Южно-Сахалинска протяженностью около 42 километров. В этом году должны приступить к реализации первого этапа проекта.

Мусорная реформа

– Мусорная реформа — это большая работа по всей стране. Ей, начиная с советских времен, никто как следует не занимался. Правда, и отходов в таком количестве не было. 60 миллионов тонн отходов накапливается ежегодно, а мы делаем только первые шаги в этом направлении. Инвестиции пошли на раздельный сбор мусора и его переработку. В ближайшие годы запустят мусоросжигающие заводы, – рассказал глава государства.

В Сахалинской области идет комплексная работа по улучшению системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Так, во всех районах во дворах многоквартирных домов установили современные контейнерные площадки.

Кроме того, с 1 июля Южно-Сахалинск переходит на раздельный сбор мусора. В дальнейшем к этой практике присоединятся села, входящие в состав городского округа, а также остальные районы области.

Внедрение на островах раздельного сбора отходов – первый шаг, необходимый для запуска сахалинского экотехнопарка, где в будущем планируется организовать переработку вторичных материальных ресурсов.

В рамках концессий в регионе будут построены объекты общей стоимостью 3,1 миллиарда рублей в 9 муниципальных образованиях. Это 9 мусоросортировочных линий, 6 полигонов ТКО, 4 мусороперезагрузочные станции.

Подготовил Виктор МАЛЫШЕВ.