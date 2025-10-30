Чтобы сохранить стадо лосося у берегов Сахалина рыбаки подумывают о запрете путины в следующем году

До конца лососёвого промысла в нашем островном регионе ещё месяц, а рыбопромышленники и эксперты уже заводят разговор о возможности полного запрета лова лосося на Сахалине в следующем году. Вызвано это удручающими цифрами нынешней рыбалки.

По словам Максима Козлова, депутата облдумы, президента ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, прогноз по вылову тихоокеанского лосося на Сахалине в этом году оправдался только на треть. Общий рекомендованный к вылову объём составлял 56 тыс. тонн, промысловики выловили примерно 13,5 тыс. тонн. Ещё около 10 тыс. тонн пришлось на кету с рыбоводных заводов. Промысел вёлся только в Макаровском, Долинском, части Поронайского района и немного на севере Сахалина.

Исходя из этого, Максим Козлов считает, что ограничение промысла, вплоть до полного запрета, благоприятно отразится на воспроизводстве лосося.

Эту позицию поддерживает большинство рыбопромышленников области. Они считают, что в целом путина по Дальнему Востоку показывает хорошие результаты, поэтому ограничения на Сахалине никак на ней не скажутся, не повлияют на ценовую политику.

С ними солидарен сопредседатель регионального отделения «Деловой России» в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании Валентин Богомолов.

– Доля Сахалина в вылове лососёвых в целом по России составляет около шести процентов. Поэтому существенного влияния на рынок эти ограничения оказать не должны, – считает он.

Между тем Росрыболовство пока не планирует полностью закрывать промысел лососей в Сахалинской области из-за снижения их вылова в регионе, сообщает агентство ТАСС. По словам чиновников ведомства, говорить об этом преждевременно, поскольку промысел ещё не завершён. Только после этого отраслевая наука начнёт формировать региональную стратегию промысла тихоокеанских лососей на 2026 год, на основе собранных данных будут решать, надо ли вводить ограничения и пр.

Официальная точка зрения: снижение численности стада тихоокеанских лососей на Сахалине обус­ловлено как естественной динамикой их численности, так и влиянием климатических факторов. В водах Сахалина из-за потепления стали чаще наблюдать тунца, акул, тропических рыб, среди которых очень ядовитая фугу, увеличилась численность иваси. Такое потепление неблагоприятно для лосося, который любит воду похолоднее. С этой точкой зрения согласны и в ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Другая точка зрения – уменьшение стада лососёвых у нас вызвано необоснованным использованием рыбоучётных заграждений на реках.

Владимир ПАВЛОВ.

