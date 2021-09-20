Чтобы жилье стало доступным. Новый домостроительный комбинат приступает к выпуску железобетонных изделий

Внутренние стеновые панели, армированные плиты перекрытия, лестничные марши и другие железобетонные изделия готов выпускать домостроительный комбинат, только что построенный в областном центре группой компаний «Лиго». В конце минувшей недели в компании побывали губернатор области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Крупнопанельное домостроение — отнюдь не новинка в строительной отрасли. Эту технологию широко применяют при возведении жилья эконом-класса. Строительство отличается высокой экономичностью и быстротой монтажа. Возведение типовой 40-квартирной пятиэтажки на два подъезда занимает не более трех месяцев.

Относительно низкая себестоимость строительных работ делает такое жилье привлекательным для граждан со средним достатком. Не удивительно, что дома эконом-класса пользуются устойчиво высоким спросом на первичном рынке жилья.

Реконструировав производственный цех и оснастив его современным оборудованием, «Лиго» готовится выпускать комплекты железобетонных изделий, необходимых для строительства целой линейки объектов. Это панельные многоквартирные дома, различные социальные объекты, а также жилье для частного сектора.

В производственном цехе практически все трудоемкие производственные операции выполняют машины. На производство арматурной сетки под типовую железобетонную панель уходят считанные минуты. Есть возможность изготавливать не только классические бетонные панели перекрытия, но и стеновые, типа сэндвич — с качественным утеплителем, который гарантированно способен сохранять тепло в доме.

На первых порах «Лиго» планирует выпускать ежегодно 8,9 тыс. куб. м железобетонных изделий, это даст возможность сдавать до 40 тыс. кв. м жилой площади в год. Запуск второй очереди позволит увеличить объемы строительства до 100 тыс. «квадратов».

— Мы не хотели бы торопиться, поэтому планируем развиваться поэтапно, — поделился планами исполнительный директор «Лиго» Игорь Кузнецов. — Рассматриваем возможность сконцентрировать свои силы на малоэтажном строительстве жилых комплексов в Дальнем. Примерные объемы — более 2,5 тысячи квартир. Одновременно будем заниматься и благоустройством территорий.

Пока что «Лиго» планирует заниматься строительством жилья только в Южно-Сахалинске, однако с развитием производственных мощностей возможность выхода в другие районы будет лишь вопросом времени.

— Мы работаем над тем, чтобы жилье было доступным для людей. А для этого необходимо строить много. Сегодня это для нас весьма актуально, — отметил губернатор Валерий Лимаренко. — В этом году мы выходим на 500 тысяч квадратных метров жилья, будем работать в таком масштабе ближайшие несколько лет. Если потребуется, будем его поднимать. Исполнительного директора я попросил через две недели предоставить планы развития комбината, мы будем этому содействовать. Все должно быть направлено на благо сахалинцев и курильчан.

В отличие от прошлых лет, на острове изменилась политика строительства жилья. Взамен еще недавно популярной точечной застройки пришла иная практика — формирование под застройку участков большой площади. В том же Южно-Сахалинске планируется строительство сразу двух микрорайонов — «Уюн» и «Северный городок».

Новые жилые кварталы будут иметь свою инфраструктуру и социальные объекты. Есть идея строительства на юге острова коттеджных поселков, в частности, в Анивском районе.

По словам губернатора, сейчас в профильных министерствах идет работа над новыми инвестиционными проектами, касающимися развития строительной отрасли на Сахалине. В частности, речь идет о комбинате по выпуску строительных модулей, способном построить 150 тысяч квадратных метров жилья в год. Такой объект инвесторы могли бы начать строить на острове уже в 2022 году.

Владимир БОЛОТОВ.