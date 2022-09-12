Чтобы зимой было тепло. Южносахалинцы продолжают подавать заявки на приобретение угля

В областном центре продолжается прием заявок на приобретение угля и реализация твердого топлива для домовладений, не имеющих централизованного теплоснабжения.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, муниципалитет отобрал пять поставщиков, которые осуществляют поставку угля с ООO «Солнцевский угольный разрез». На данный момент поступило более 400 заявок от горожан, более 200 из них уже отработано. Реализация твердого топлива продолжается.

– Дефицита угля в Южно-Сахалинске нет. Жители городского округа могут оставить заявку. При необходимости покупатели могут договориться с поставщиком, проверить качество угля, весовые нормы, – отметил начальник отдела инженерных сетей департамента Егор Рудь.

Напомним, население может оставить заявки централизованно одним из следующих способов:

* через кол-центр ЖКХ (горячая линия) по телефону 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона и *0065 – с мобильного телефона;

* через мессенджер WhatsApp по номеру 8-924-884-42-03 (звонки не принимаются, только сообщения);

* через электронную почту informgkh@sakhalin.gov.ru.

В настоящее время в границах городского округа ведется прием заявок на продажу субсидируемого твердого топлива с ООО «Солнцевский угольный разрез» марки 3БР фракции 0-300 мм. Поставку угля осуществляют:

* ИП Барзул Сергей Иванович, Южно-Сахалинск, ул. 2-я Хабаровская, 37 г, тел. 48-58-78, 48-57-77, 41-43-33;

* ИП КФХ Ким Чун Сик, Южно-Сахалинск, ул. Памятная, 10 б, тел. 64-23-23, 62-19-19, 61-61-40, 414-707;

* ООО «ТД Оптовик», Южно-Сахалинск, ул. Керамическая, 7/1, тел. 25-06-29, 61-62-61, 27-48-41, 61-40-20;

* ООО «Комфорт-Строй», Южно-Сахалинск ул. Украинская, 42, тел. 61-40-70;

* ИП Пикалова Н. В., Южно-Сахалинск, ул. Памятная, 10 б, тел. 8-914-415-33-38, 8-966-444-88-84.

Стоимость за 1 тонну угля у поставщиков составляет от 7500 до 8000 руб. Цена включает доставку в границах ул. Украинская – ул. им. И. П. Фархутдинова – ул. Горького – пересечение ул. Лермонтова и ул. Сахалинской.

Для горожан, которые живут в домах без централизованного отопления, правительством региона предусмотрена компенсация части затрат на покупку не более 9 тонн угля. С учетом компенсации стоимость 1 тонны угля в Южно-Сахалинске составляет 2920 рублей. За мерой поддержки следует обращаться в ГКУ Центр социальной поддержки Сахалинской области по адресу: ул. Пограничная, 33.