Чукотка готовится к введению ограничений на вывоз красной икры, аналогичных тем, что уже действуют на Камчатке. По новым правилам одному человеку будет разрешено взять на борт самолета не более 10 кг икры без документов. При этом заводской продукции с соответствующей упаковкой и маркировкой ограничения не касаются.
Говорят, что строительная отрасль переживает не лучшие времена: дорожают материалы, комплектующие, логистика. Насколько это отражается на темпах, объемах и качестве строительства жилья на Сахалине? Об этом наш корреспондент беседует с министром строительства...