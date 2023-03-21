Чукотка готовится к введению ограничений на вывоз красной икры, аналогичных тем, что уже действуют на Камчатке. По новым правилам одному человеку будет разрешено взять на борт самолета не более 10 кг икры без документов. При этом заводской продукции с соответствующей упаковкой и маркировкой ограничения не касаются.

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