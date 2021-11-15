Чумная свинина встревожила сахалинских животноводов. Две партии мясной продукции саратовского производителя с ДНК опасного заболевания «тормознули» в Корсаковском морском торговом порту

Плохие гены

По данным регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства, речь идет о партиях мороженой свиноводческой продукции. Тримминг свиной (проще говоря, мясные обрезки без костей и шкуры) и лопатка бескостная свиная, как показали исследования, содержат генный материал опасной заразы – вируса африканской чумы свиней.

Как уточнили в агентстве, сейчас инфицированное мясо находится в рефрижераторном терминале Северного района АО «Корсаковский морской торговый порт». Его дальнейшую судьбу решит Россельхознадзор. Введены ограничительные меры (карантин) с запретом перемещения грузов по инфицированному объекту до 22 ноября.

Как удалось выявить инфекцию? Россельхознадзор заблаговременно предупредил сотрудников в регионах о том, что необходимо взять на контроль продукцию, производимую саратовским предприятием ООО «СарПродТрейд». Специалисты территориального управления на месте отобрали пробы. Образцы исследовали в условиях Сахалинского филиала ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория». Оказалось, что опасения не были напрасными. Последовала оперативная реакция. Глава региона 3 ноября подписал указ о введении положенных в таких случаях ограничений.

Нелишние строгости

8 ноября руководитель регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства Роза Кузьменко провела совещание с руководителями крупных свиноводческих предприятий области: АО «Мерси Агро Сахалин», ООО ТФ «Сахалинский бекон-2», ООО «Продагро», а также с руководителями госветучреждений. Основной вопрос повестки – предотвращение заноса вируса африканской чумы свиней на свиноводческие предприятия.

До сей поры, сообщают официальные источники, в островной области очаги африканской чумы свиней не возникали. Но это не повод расслабляться, особенно с учетом сложной эпизоотической обстановки в соседних регионах – Хабаровском и Приморском краях.

В ряде районов области, например в Тымовском, Александровск-Са­ха­линском и Смирныховском, свиноводческие хозяйства имеют зоосанитарный статус не защищенных от угроз (1-й компартмент). Муниципальные власти напоминают животноводам, что руководством к действию для них должно быть распоряжение регионального правительства ¹ 675-р от 21.12.2016 «О переходе свиноводческих хозяйств на альтернативные виды животноводства».

Кроме того, нелишне вспомнить об административной и уголовной ответственности по ст. ст. 10.6, 10.8 КоАП РФ и ст. 249 УК РФ за нарушение ветеринарных правил. По возникающим вопросам можно обратиться в территориальные подразделения госветслужбы.

Сахалин, Удмуртия, Якутия…

Между прочим, зараженную мясную продукцию (замороженную свиную вырезку) того же производителя ООО «СарПродТрейд» в конце октября выявили и в Республике Саха (Якутия).

Руководитель департамента ветеринарии правительства Якутии Петр Петров подчеркнул: продукция поступила с ветеринарными сопроводительными документами, оформленными в системе ФГИС «Меркурий». Так называется федеральная государственная информационная система, предназначенная для электронной сертификации грузов, за которыми установлен госветконтроль в России.

В трех пробах из четырех отобранных была обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней. Партию свинины весом 2,9 тонны изъяли, в ближайшее время направят на утилизацию. Ранее в замороженной свинине саратовской компании, поступившей в Удмуртию, также нашли этот вирус. Причем специалисты установили: мясо на саратовский комбинат поступило из Белгородской области. Есть и другие примеры…

Сергей ВЛАДИМИРОВ.