«Чуть не заклевали бедняжку». Евгений Воронин из Корсакова спас маленького котенка от девяти ворон

— Я шел домой на обед в районе пятой котельной, было около часа дня, и увидел, как девять огромных ворон окружили беззащитное животное, — рассказал Евгений. — Я тут же подоспел на помощь, так как подумал, что они сейчас же заклюют котенка. Знаю, что эти птицы могут и на людей напасть. Их как раз было очень много. Но они мне ничего не сделали.

Разлетелись и как-то недовольно наблюдали за тем, что я забираю котенка. А он весь съежился, дрожит. Повезло, что, наверное, я вовремя его заметил. Вороны не успели навредить бедняжке.

Евгений и его жена Анна считают, что котенок может быть домашним, так как он выглядит ухоженным. Они уже развесили объявления и написали в Telegram-группу «Сахалинские питомцы». Сахалинцы надеются, что хозяева найдутся, но, если никто не захочет забрать котика, то они оставят его себе.

Кстати, сегодня, 1 марта, Международный день кошек.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.