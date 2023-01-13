Чья магия круче?

Январская экскурсия по оазису в Южно-Сахалинске оставила у Деда Мороза неизгладимые впечатления.

Так уж сложилось веками, что Дед Мороз по случаю Нового года людей удивляет и радует. На сей же раз вышло иначе: главного зимнего волшебника удивили и поразили волшебницы из совхоза «Тепличный».

В январские трескучие морозы обычно все восхищаются цветами и прочими узорами на обледеневших оконных стеклах. В нашем же случае предметом восхищения стали самые настоящие живые розы. Целые плантации ароматных цветов разных оттенков и размеров!

На предприятии действуют очень строгие санитарные правила, посторонних в теплицы не пускают. Но для Деда Мороза сделали исключение. Он с удовольствием прогулялся среди роз, сделал множество селфи на цветастом фоне и растроганно поблагодарил авторов рукотворного чуда за приглашение. Обещал заглянуть и в следующую новогоднюю пору.

К слову. В соседних теплицах, оснащенных по последнему слову техники, в тот час работницы высаживали луковицы тюльпанов. Дедушку туда не пустили, потому что эти цветы выращивают для сахалинок к другому, весеннему празднику – 8 Марта.

Семен РЕЧКИН.

Справка

В «Тепличном» сообщили, что выращивают 48 сор­тов роз, причем делают это круглый год. Что касается тюльпанов, производство наращивает обороты из года в год. Закуплено 750 тысяч луковиц полусотни сортов. Интересно, что в качестве эксперимента решено взять на вооружение современную технологию выращивания этих цветов на гидропонике. На первых порах агрономы планируют выгнать таким способом 200 тысяч растений.