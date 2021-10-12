COVID – 19 замедляет ход

В Сахалинской области зарегистрирован наименьший по дальневосточному региону и по стране темп прироста COVID-19 — 0,09%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На втором месте республика Алтай — 0,17%, затем — республика Калмыкия и Магаданская область — 0,18%».

11 октября в регионе заболело за сутки 39 человек, проходили лечение 767, из них 288 человек- в стационаре. Зарегистрировано 323 умерших.

Привито 176837 человек. Коллективный иммунитет составляет 55,2 %.

Для формирования коллективного иммунитета в Сахалинской области нужно привиться ещё 21 290 жителям.

Для победы над пандемией должен быть коллективный иммунитет у 60% населения.

По данным регионального правительства, этот показатель в Южно-Сахалинске – 48,5%.

Лучшие показатели по районам:

Александровск-Сахалинский район – 64,4%;

Углегорский район – 62,8%;

Томаринский район – 59,8%.

Худшие показатели по районам:

Макаровский район – 40,5%;

Южно-Курильский район – 36,9%;

Анивский район – 34,4%.