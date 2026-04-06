Цапля-путешественница: перелет пернатых в островном регионе начался гораздо раньше прежнего

Солнечным утром в самом начале апреля жители Лугового могли полюбоваться таким зрелищем: над домами с юга на север, вдоль русла реки Сусуи летела довольно крупная птица, издававшая крякающие звуки. Судя по длинным лапам и шее, изогнутой в полёте рукописной буквой «г», это была серая цапля.

Она явно не торопилась, рассматривала окрестности, возможно, выбирала место для будущего гнезда или высматривала сородичей на берегах реки. Серые цапли на Сахалине не редкость, но не рановато ли птица прилетела на остров?

На взгляд нашего постоянного консультанта биолога-охотоведа Андрея Здорикова – действительно, раньше обычного. Причём не только эта птица. В начале апреля на Сусуе в черте планировочного района Новоалександровск заметили белую цаплю. Оба вида, как правило, прибывают на остров с мест зимовки в Японии одновременно. Чем могут питаться цапли в это время, когда на реках высокий уровень воды и им вряд ли чем-то можно поживиться из-за сильного течения? Основной корм – лягушки.

Вообще, в нынешнем году весенний перелёт пернатых происходит раньше обычного на полторы-две недели. Недавно в Корсаковском районе был замечен табун гусей-гуменников численностью около 15 птиц. Гуси летели в сторону озера Изменчивое.

На неделю раньше прилетела на юг острова камчатская трясогузка, эту вестницу весны заметили в Анивском районе. Вальд­шнеп в прощлые годы прилетал примерно 9 апреля, а в этом сезоне лесного кулика в Невельском районе видели неделей раньше.

Начался и перелёт лебедей. В минувшую субботу два больших лебединых клина пролетали над Пригородным со стороны лагуны Буссе по направлению к бухте Лососей. Через неделю-полторы сахалинцы могут отправляться на встречу с этими красавцами. Раньше любование лебедями происходило в окрестностях Охотского, сейчас ситуация изменилась. В последнее время красивые птицы посещают Охотское лишь транзитом, быстро продвигаются дальше на север. Поэтому лучшая локация – все та же бухта Лососей.

Семён РЕЧКИН.