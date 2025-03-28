Ценный почин комсомольцев

Хорошую инициативу проявили комсомольцы базы Сахалинторга (секретарь комсомольской организации т. Горев). Они провели сбор стекла для парникового хозяйства Александровского района. Комсомольцами уже собрано и сдано 60 кг стекла.
Пионерская помощь
Пионеры Александровской средней школы № 2 передали Михайловскому колхозу собранные 25 кг верхушек картофеля для сева и 22 ведра, которые будут необходимы при посадке.
В этот день 80 лет назад
- В течение 28 марта юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков разгромленных частей противника в районе мыса Кальхольцер-Хаккен.
- Войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Гдыня – важной военно-морской базой и крупным портом на Балтийском море.
- Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление по южному берегу Дуная, 28 марта овладели городами Дьер и Комаром – важными опорными пунктами обороны немцев на венском направлении, а также заняли более 40 других населённых пунктов.
- Войска 3-го Украинского фронта форсировали реку Раба и овладели городами Чорно и Шарвар – важными узлами железных дорог и опорными пунктами обороны немцев на пути к границам Австрии.
- За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецких танков и самоходных орудий, сбито 96 самолётов противника.
Тыл – фронту
- «Превратим каждый рыболовецкий пункт, каждую пристань в боевой участок трудового фронта!». Под такой шапкой публикуется подборка материалов.
- В колхозе «ХХ лет Октября» Широкопадинского района по плану должны были за три месяца отремонтировать 5 тральщиков. Колхозники тт. Кулаков, Качанов и Сапрыкин выполнили эту работу за 25 дней.
- Для встречи путины в полной готовности общее собрание коллектива рыбозавода «Най Най» Широкопадинского района решило перейти на десятичасовой рабочий день.
- На Тангинском комбинате пример самоотверженного труда показывает бригада судоремонтников Филиппа Ивановича Баталова. За зиму коллектив отремонтировал баржу, семь кунгасов, построил одну баржу, заканчивает капремонт катера «Быстрый». Повседневно выполняя график, бригада ни на минуту не забывает о качестве ремонта.