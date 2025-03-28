Ценный почин комсомольцев

Хорошую инициативу проявили комсомольцы базы Сахалинторга (секретарь комсомольской организации т. Горев). Они провели сбор стекла для парникового хозяйства Александровского района. Комсомольцами уже собрано и сдано 60 кг стекла.

Пионерская помощь

Пионеры Александровской средней школы № 2 передали Михайловскому колхозу собранные 25 кг верхушек картофеля для сева и 22 ведра, которые будут необходимы при посадке.

В этот день 80 лет назад

В течение 28 марта юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков разгромленных частей противника в районе мыса Кальхольцер-Хаккен.

Войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Гдыня – важной военно-морской базой и крупным портом на Балтийском море.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление по южному берегу Дуная, 28 марта овладели городами Дьер и Комаром – важными опорными пунктами обороны немцев на венском направлении, а также заняли более 40 других населённых пунктов.

Войска 3-го Украинского фронта форсировали реку Раба и овладели городами Чорно и Шарвар – важными узлами железных дорог и опорными пунктами обороны немцев на пути к границам Австрии.

За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецких танков и самоходных орудий, сбито 96 самолётов противника.

Тыл – фронту