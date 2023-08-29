Ценный свидетель. Сахалинский ретро-локомотив занял почётное место среди экспонатов российских железных дорог

Старый паровоз, стоящий на территории музея железнодорожной техники в Южно-Сахалинске, чуть не стал экспонатом главного музея железных дорог в Санкт-Петербурге. Его очень хотели туда забрать.

Но руководству островной магистрали удалось его отстоять, рассказал директор сахалинского музея Андрей Чиликин.

А интерес музейщиков и историков объясним – этот паровоз модели Д-51 настоящий железнодорожный раритет. Таких по всей России всего два. Оба находятся в Южно-Сахалинске. Второй образец более 30 лет стоит на пьедестале на привокзальной площади.

Оба сделаны в Японии, долго ходили по острову. Одним словом, свидетели развития сахалинской магистрали и всей области.

История сахалинских железных дорог уникальна.

– Ведь после освобождения южного Сахалина от японцев нам досталась железнодорожная инфраструктура, непохожая на ту, что есть в остальной России. У японцев была более узкая колея, – рассказывает Андрей Чиликин. – Под неё были произведены локомотивы, возводились мосты и тоннели. Советское руководство решило всё это хозяйство не перестраивать под принятую в стране ширину, а оставить японский вариант.

Паровозы исправно служили, а в 1949 году в Японии заказали еще партию этого подвижного состава. Сохранившиеся экземпляры – с тех времён. Там же, в соседней стране, регулярно, до 70-х годов закупались пассажирские вагоны для островной колеи. С 1997 года их заменили на отечественные, произведенные в Твери.

Все вехи развития железной дороги на Сахалине после освобождения от японцев южной части острова подробно описал историк Александр Костанов в книге «Самая восточная дорога России».

Японские паровозы на Сахалине таскали грузовые и пассажирские составы вплоть до 60-х годов, когда их стали заменять тепловозами. Тепловозы, кстати, тоже сконструировали под островную колею. Они получили название ТГ-16. Но паровозы ещё долгое время были задействованы на вспомогательных работах.

Интересный факт – в Японии ко второй половине прошлого века ничего подобного не осталось. Когда в 90-е гости из соседней страны приезжали на Сахалин, очень удивлялись действующим паровозам. И даже купили несколько штук.

Ну а преемники паровозов советские ТГ-16 работали вплоть до окончания перешивки сахалинской колеи на общероссийскую. Процесс этот начался 20 лет назад и завершился в 2019 году. Памятный знак о начале этого без преувеличения исторического события помещен рядом с памятником Д-51 на привокзальной площади. Такое вот соседство эпох.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото автора.