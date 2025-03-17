Центр координации ускорит медицинскую реабилитацию пациентов

В областном реабилитационном центре планируется создать структуру в помощь медицинским работникам и пациентам. Она станет определять показания и противопоказания к восстановительному лечению после инсульта или тяжёлой травмы.

При грамотной маршрутизации восстановление здоровья у пациентов может занять меньше времени. Современные методы реабилитации помогают справиться с тяжёлыми осложнениями, восстановить двигательные и речевые функции. Но даже такие процедуры могут иметь противопоказания или быть запрещены при определённых состояниях. В координационном центре пациентам помогут определиться с этим.

– Сюда пациенты будут поступать после первого этапа реабилитации в стационарах медицинских учреждений области – после тяжёлых сосудистых катастроф или черепно-мозговых травм, после операций на суставах и при поражении периферической нервной системы и даже после тяжёлой пневмонии. Чем раньше начнётся второй этап, тем больше шансов на восстановление. Для этого есть специализированное оборудование и подготовленный штат сотрудников.

Но этот вид реабилитации может зависеть от многих факторов – наличия сопутствующих заболеваний, стадии болезни, общего состояния организма. Тогда может потребоваться компенсация обострившегося хронического или излечение острого заболевания, нормализация определённых показателей состояния организма, дополнительное обследование. Определиться с этим человеку помогут квалифицированные специалисты, – рассказала главный врач центра Иветта Забелина.

Тяжёлое состояние пациента при отсутствии противопоказаний не будет помехой для реабилитационных мероприятий. Определиться с переводом на 2-й этап реабилитации можно будет дистанционно на телемедицинских консультациях. Запустить координационный центр в медучреждении планируется до конца марта. Решается и ряд других важных вопросов по улучшению доступности и качества медицинской помощи пациентам. Не первый год в центре проходят реабилитацию бойцы после ранений на СВО, и это также требует новых подходов в лечении. Профильный министр Владимир Кузнецов акцентировал внимание на необходимости обучения медперсонала современным методикам восстановительной терапии.

– Мы стараемся, чтобы первый и второй этапы реабилитации проходили последовательно и непрерывно, – сообщил министр. – Для этого отрабатываем взаимодействие между всеми учреждениями. Будет создан единый регистр с данными о пациентах, у которых есть показания к реабилитации, отражены заболевания, препятствующие этому процессу. И, конечно, медперсонал должен помочь пациентам встать на ноги. Сотрудников, не владеющих современными навыками, центр направит на учёбу.

Совсем скоро у сахалинцев появится больше возможностей пройти реабилитационное лечение. В областном реабилитационном центре готовятся к запуску нового корпуса. Одним из первых в нём откроется отделение для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы.