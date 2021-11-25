Центр поможет. Благодаря новому федеральному проекту Дальний Восток станет уютнее

Как недавно стало известно, Сахалинская область поучаствует в новом федеральном проекте «1000 дворов». Что это за программа и что получат жители области в результате ее реализации?

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, проект будет реализовываться в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. В роли организатора выступает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Островной области на реализацию проекта из федерального бюджета предусмотрено 418 миллионов рублей, планируется благоустроить 60 дворовых территорий.

Сейчас разрабатываются типовые решения для дворовых пространств с минимальными требованиями по их проектированию и сметам. Они будут направлены в дальневосточные регионы.

«1000 дворов» будет осуществляться в рамках гос­программы области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением регионального правительства ¹ 501 от 31 октября 2017 года. К слову, в рамках этой же программы осуществляется капитальный ремонт дворов и благоустройство общественных пространств. До конца нынешнего года отремонтируют 119 дворов и благоустроят 36 общественных пространств.

С начала года уже благоустроены сквер Пограничников в Южно-Сахалинске, общественные территории с игровой зоной в селе Мицулевка и зоной отдыха в селе Троицкое Анивского района, сквер семьи, любви и верности по улице Парковой в Корсакове (на смотровой площадке) и ряд других объектов в разных районах области.

В 2022 году работа по программе продолжится. На выделяемые 470,9 миллиона рублей планируется благоустроить 27 общественных территорий, победивших в ходе всероссийского онлайн-голосования, проведенного весной. Кроме того, предстоит отремонтировать 63 дворовые территории на общую сумму 334,1 миллиона рублей.

Подготовил Владимир СЛАВИН.

Справка

Полное название федеральной программы – «1000 дворов на Дальнем Востоке». Бюджет программы – 7 миллиардов рублей. Из этой суммы регионам выделяются трансферы пропорционально численности населения и из расчета до 7 миллионов рублей на двор.

На долю области численностью 485,6 тыс. человек выделено 418 миллионов рублей. Заявлены цели: превратить дворы в мини-парки с созданием пространств, комфортных во все сезоны года не только для детей, но и для людей всех возрастов, в том числе маломобильных. Каждый регион сам должен сформировать список дворов, основываясь на данных голосования. Вообще, на всех этапах реализации приветствуется активное участие жителей.