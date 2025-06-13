Церемония возложения цветов состоялась у мемориала воинов-освободителей на острове Шумшу

На острове Шумшу 11 июня прошла церемония возложения цветов в память о воинах-освободителях, погибших в ходе Курильской десантной операции. В мероприятия приняли участие руководители правоохранительных органов и органов исполнительной власти региона.

Именно на Курилах прошла последняя крупная битва войск СССР против милитаристской Японии, поставившая точку во Второй мировой войне. Красная армия героически разгромила превосходящие силы противника, находящиеся в укрепрайоне на острове Шумшу.

— В год 80-летия Великой Победы мы отмечаем и освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Шумшу стал символом мужества, стойкости и самопожертвования советских воинов. Здесь развернулись самые ожесточенные бои в ходе Курильской десантной операции. Память о солдатах и матросах, отдавших свои жизни за освобождение нашей земли от милитаристской Японии, священна для всех поколений сахалинцев и курильчан. Подвиг героев всегда будет служить примером истинного патриотизма и любви к Родине, оставаться ориентиром для наших земляков, которые сейчас отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции, – сказал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.

В церемонии возложения цветов также приняли участие главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков, начальник управления ФСБ России по Сахалинской области Александр Филоненков, начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Игорь Ювженко, руководители правоохранительных органов, исполнительной власти региона и муниципального округа.

— Остров Шумшу – место беспримерного мужества и самопожертвования советских воинов в августе 1945 года. Здесь, в ходе кровопролитных боев Курильской десантной операции, решалась судьба Дальнего Востока. Наши солдаты и матросы ценой собственных жизней выполнили долг по освобождению родной земли от милитаристской Японии. Президент России Владимир Путин поставил задачу бережно хранить правду о Великой Отечественной и Второй мировой войне и о подвигах наших предков, – отметил главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев.

По поручению Президента РФ Владимира Путина летом 2025 года на острове Шумшу будет проведен комплекс мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Их реализация находится на особом контроле заместителя председателя Правительства РФ, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

С июля по август на Шумшу пройдет поисковая экспедиция. Артефакты, найденные поисковиками, станут экспонатами нового музея боевой славы, который откроется 18 августа – в День Курильского десанта.

В этот же день на Шумшу состоится военно-историческая реконструкция памятных событий» и соревнования по спортивному триатлону «Высота 171», включающие три этапа – велосипедный, водный и беговой. Также на протяжении лета на Курилах будут организованы туристические маршруты «Дорогами острова Шумшу», сообщила пресс-служба сахалинского правительства.