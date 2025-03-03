Цифровые технологии помогут избежать земельных споров в суде

Это одно из многих преимуществ, которые открываются при использовании новых карт местности на основе «цифры». Органы власти обоснованно делают на них ставку и приняли решение всячески поддерживать это направление – современные технологии в картографии помогают быстро найти неиспользуемые земли, способны существенно повысить инвестиционную привлекательность островного региона и пр.

О новых горизонтах подробно говорили на недавнем совещании в правительстве области, которое вёл его председатель Алексей Белик.

В 2024 году в Сахалинской области реализовали проект по созданию платформы «Цифровой двойник градостроительной отрасли». В нём использовались данные аэрофотосъёмки. За прошедший год в платформу загружено более 2,5 млн объектов.

Благодаря ей впервые созданы подробные цифровые карты всех населённых пунктов Сахалина и Курил в 2D- и 3D-форматах. Также сформирована серия подобных отраслевых документов. Их появление существенно облегчило работу органов власти, строительных и коммунальных компаний. Физическим лицам высокоточные цифровые карты помогут ускорить оформление документов, связанных с земельными участками и строениями, а в непростых случаях – избежать многих спорных вопросов, которые зачастую приходится годами улаживать в суде.

Как рассказали специалисты, цифровая картографическая платформа даст возможность составлять крупномасштабные ортофотопланы – планы местности на основе снимков, сделанных с помощью беспилотников. Все объекты на них точно привязываются к системе координат. Большие перспективы открывают внедрение нейросети, увеличение списка территорий для выполнения детальной аэрофотосъёмки. Нейросеть будет анализировать фото населённых пунктов и выявлять неиспользуемые земли. В дальнейшем эти участки можно будет вовлекать в хозяйственный оборот.

– Мы продолжаем внедрять цифровые технологии как в работу органов исполнительной власти, так и в сферу государственных услуг для населения. В ближайшее время созданная в регионе картографическая платформа получит дополнительные возможности. Такое решение уже принято, – подчеркнул Алексей Белик. – Одна из основных задач, кроме выявления неиспользуемых земельных участков, – составление карт инженерных сетей, определение неучтённых коммуникаций. Это позволит решить ряд насущных вопросов в строительной сфере, снизить потери в сфере ЖКХ, повысить качество коммунальных услуг для сахалинцев и курильчан.

Кроме того, потенциальные инвесторы с помощью точных цифровых карт смогут максимально быстро оценить, насколько тот или иной земельный участок подходит для размещения производственного или жилого объекта, рассчитать затраты на создание инженерной инфраструктуры и пр.

Эдуард САМОЙЛОВ.