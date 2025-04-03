Цифровые технологии работают для обеспечения островитян льготными лекарствами

В региональном льготном списке лекарственных препаратов около 400 наименований. Для того чтобы льготники получали необходимые лекарства вовремя и в полном объёме, в области определены новые правила.

– Новая система выстроена так, что человек на 100% будет обеспечен лекарствами при условии, что все знают свои задачи и всё правильно работает. Доктор выписывает лекарство, на складе формируется бронь, человек приходит за ним в аптеку, если не приходит, в работу включается проводник здоровья, – отметил глава области Валерий Лимаренко. – Я лично буду следить за показателями, и ответственные за обеспечение жителей области льготными препаратами будут нести персональную ответственность.

На сегодняшний день в лист ожидания попали 175 пациентов, которые не смогли получить необходимые препараты. Основная причина – выписаны медикаменты, которые закончились на складе, а врач не проверил их наличие в базе. При этом зачастую аналоги этих лекарств, но с другим торговым названием и дозировкой могут быть в достаточном объёме. Новая единая база препаратов, объединившая все аптечные склады и аптеки региона, позволяет в режиме реального времени получать информацию о наличии лекарств.

– Мы отрабатываем заявки в ручном режиме. Сейчас занимаемся улучшением функционирования программы. Работу также ведём непосредственно с медицинскими учреждениями и врачами, чтобы они могли эффективно пользоваться её возможностями и назначать пациентам необходимую терапию, – сказала руководитель проектного офиса Анастасия Ем.

На складах крупнейшей сахалинской аптечной сети «Фармация» благодаря цифровым технологиям ежедневно отслеживаются поставки медикаментов и остатки по всем наименованиям.

Для бесперебойности поставок в регион препаратов сейчас прорабатывается механизм включения в систему льготного лекарственного обеспечения коммерческих компаний. Организаторы здравоохранения уверены, что это поспособствует оперативному приобретению препаратов, спрос на которые выше изначально заявленной потребности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ирина Новикова.

Фото: Правительство Сахалинской области.