Цикличная мойва. Специалисты отмечают стабильность нерестового стада

Подошла пора промышленного лова популярной рыбы – дальневосточной мойвы. Рыболовы-любители уже хвастались богатыми уловами. Теперь слово и дело за промысловиками.

На рыболовных станах оживление, сюда завозят все необходимое для промысла. Весенняя путина стартует сначала в Западно-Сахалинской подзоне, а позже в Восточно-Сахалинской. Как и прогнозировала наука, мойва массово ринулась к прибрежью Сахалина в апреле. Нерестовый период закончится к середине июня.

Сахалинское отделение ВНИРО в прошлом году на западном побережье Сахалина прогнозировало добычу более 7,3 тыс. тонн, в нынешнем сезоне – немногим больше 6,9 тыс. тонн. На восточном побережье прогноз примерно одинаков: около 2 тыс. тонн.

В 2016 году на сайте ведомства была опубликована статья кандидата биологических наук Анатолия Великанова. Ученый отмечал начавшийся рост запасов этой короткоцикловой рыбы в Татарском проливе после 20-летней депрессии.

В Сахалинском филиале ВНИРО подтвердили природную цикличность. На западном побережье Сахалина, по крайней мере до конца нынешнего десятилетия, будут урожайные поколения дальневосточной мойвы, а в дальнейшем численность стада значительно снизится. Так это было в 1990-х и начале 2000-х: на протяжении 20 лет сохранялась низкая численность мойвы, не было урожайных поколений.

Между прочим, подобные циклы есть и у других видов рыб. Например, у дальневосточной сардины иваси. Причем научные наблюдения показывают, что у иваси, заходящей в воды Татарского пролива, и у мойвы в этой же акватории циклы примерно совпадают. Это при том, что сардина – «южанка», вид субтропический, а дальневосточная мойва – «северянка», вид арктический.

В Охотском море подобные закономерности не действуют, там абсолютно другие условия.

Предыдущая «сардиновая эпоха» пришлась на 1970 – 1980 годы, а сейчас также отмечается высокая численность вида, продолжение «всплеска», наметившегося в 2016 – 2017 годах.

Ярослав САФОНОВ.

К слову

Мойву в некотором смысле можно считать родственницей корюшки, они относятся к одному семейству. Исследователи полагают, что название «мойва» финско-прибалтийского происхождения. Другое название «уёк», по версии лингвистов, заимствовано из ительменского (камчадальского) языка. Так многие называют мойву на Чукотке, Камчатке и на Сахалине.