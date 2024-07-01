Понедельник, 1 июля, 2024
ДомойНОВ
НОВНОВОСТИ

Циклон из Японского моря покинет Сахалин через сутки

Фото ru.freepik.com.

В конце минувшей рабочей недели сахалинцы порадовались солнышку, потеплению. У дачников-огородников возродилась надежда на получение хороших урожаев. Строители, латающие крыши домов, поторопились выполнить работу – не ровен час опять пойдут дожди, придётся делать паузу. Увы, радость оказалась недолгой, на выходные вновь задождило. В областном центре утром 1 июля сгустились тучи, ветер усилился, всепроникающий дождь умудрялся промочить пешеходов до нитки, даже если они укрывались зонтами и дождевиками. Так что же, прощай лето?

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили: со стороны Японского моря через северную часть Хоккайдо в наши широты пожаловал циклон. Он и принёс с собой сильные порывы ветра и обильные осадки. Заранее было объявлено штормовое предупреждение. Воздействию стихии подверглись южные районы Сахалина, включая Южно-Сахалинск, Долинск, Стародубское Долинского района. Хорошо, что циклон довольно быстро двигается, уже в первой половине дня 2 июля он покинет Сахалин – направится в сторону северных Курил. Погода быстро наладится, заметно потеплеет.

Вопрос от нашей читательницы, чья дача находится в Холмском районе. Её соседи по даче, встревоженные предупреждением о надвигающейся стихии, поспешили укрыть автомобиль всеми доступными укрывными материалами. Объяснили это тем, что ожидают не простой, а «грязный» дождь, способный повредить технику. Что это за природное явление и насколько оно характерно для Сахалина?

В Сахгидромете успокоили: такое явление характерно скорее для дальневосточных регионов, расположенных поблизости от Китая. В соседнем государстве нередки мощные пылевые бури. Они обычно случаются весной, когда земля уже подсохла, а растительность на ней ещё не появилась. Как правило, этот период приходится на конец апреля. Отголоски таких бурь ощущаются в Приморье, в Амурской области.

Так, в апреле во Владивостоке и районах Приморского края жители отмечали, что небо стало жёлтым, солнце практически не видно, на зубах ощущается песок. Объяснялось это тем, что к западным и юго-западным границам края с приграничных районов Китая и КНДР подошли воздушные массы с пылью и песком, принесённые с пустынь. Населению рекомендовали поменьше находиться на улице. Превышение предельно допустимых концентраций пыли и песка в воздухе достигало 1,8 раза. Очевидцы отмечали, что после последовавшего дождя поверхности, включая автомобили, покрылись грязными разводами.

Возможно, дачники из Холмского района ранее сталкивались с такими явлениями на материке и решили подстраховаться.

Семён РЕЧКИН.

Предыдущая статья
Приливы и отливы в заливах Терпения, Анива, Набильском и в Александровске-Сахалинском на 2 июля
Следующая статья
Сахалинские спортсмены завоевали две награды Международных спортивных игр «Дети Азии»
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ