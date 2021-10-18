Циклон натворил бед. Стихия

Что это было?

Огромная атмосферная воронка, посетившая наши широты на минувших выходных, отметилась на Сахалине сильными, до ураганных, порывами ветра, большим количеством осадков в виде мокрого снега, налипающего на провода.

Как сообщили в региональном управлении Гидрометцентра, основной удар пришелся на северную и центральную части острова.

Особенно сильными были порывы ветра в Александровск-Сахалинском (до 33 метров в секунду) и Смирныховском районах (в селе Пильво зарегистрированы порывы до 36 метров в секунду).

Наиболее мощным было воздействие на центральную часть Сахалина после 13 часов 17 октября. К утру 18-го циклон сместился в Охотское море. Метеорологи предполагали, что эта атмосферная воронка может сильно ударить и по Курилам, но порывы ветра на Курильских островах не достигали ураганных значений.

В ближайшие дни, по крайней мере до середины недели подобных природных «сюрпризов» не ожидается. На севере и местами в центральной части Сахалина установился снежный покров, погода обещает быть хорошей. На юге же острова ожидается ухудшение погоды с осадками, преимущественно в виде дождя и ветром с порывами до 17-18 метров в секунду.

Люди погибли

Региональное следственное управление СК РФ сообщило, что Тымовским межрайонным следственным отделом ведомства возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши жилого дома по улице Ленина в Александровске-Сахалинском. Поднятая ветром конструкция рассыпалась в воздухе и рухнула на проходивших мимо людей. Мужчина погиб на месте, женщина получила тяжелые травмы. Она умерла на операционном столе в больнице, куда ее немедленно доставила «скорая». Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе расследования дадут оценку действиям лиц, проводивших ремонт кровли этого многоквартирного дома, а также лиц, принимавших работы.

Пять районов остались без света

В Сахалинэнерго сообщили о последствиях удара стихии по энергосистеме острова. Из-за циклона пять раз отключались ЛЭП напряжением 110 кВ, трижды — ЛЭП-35 кВ и 33 раза ЛЭП – 6-10 кВ.

На утро 18 октября без электричества оставались населенные пункты Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского, Смирныховского и Углегорского районов. Не подавалась электроэнергия в Победино, Дуэ, Корсаковка, Михайловка, Славы, Усково, Ясное, Подгорное, Белое, Арги-Паги, Чир-Унвд, Иркир, Адо-Тымово, Мгачи, Арково, Мангидай, Чеховское, Арково-Берег. Частично — Александровск-Сахалинский, Ноглики и Смирных, а также село Ударное. Социально-значимые объекты, предприятия жизнеобеспечения обеспечивали электроэнергией с помощью дизель-генераторов.

На восстановлении энергоснабжения в понедельник оставались задействованы шесть оперативно-выездных бригад и шесть единиц техники. В помощь энергетикам Александровск-Сахалинского и Тымовского районов из Южно-Сахалинска было направлено дополнительно еще шесть бригад, техника и дизель-генераторы.

17 октября и в ночь на 18-е удалось восстановить подачу электричества в населенные пункты Шахтерск, Тымовское, Ветряки, Ельники, Кошевое, Зональное, Кировское, Тельновское и Лесогорское. Большой объем работы на ЛЭП напряжением 110 кВ, обеспечивающей электроэнергией села Александровск-Сахалинского района. Самый сложный участок, где произошел обрыв провода, находится в горах Камышового перевала.

В пресс-службе Сахалинэнерго дополнили, что налипание мокрого снега на провода в прежние годы было редкостью для таких районов, как Александровск-Сахалинский и Тымовский. Соответственно, и бед таких масштабов не происходило.

В развитие событий

Региональные власти приняли решение о выплате в течение двух дней семьям погибших во время стихии александровцев по 500 тысяч рублей.

По поручению главы региона Валерия Лимаренко в Александровск-Сахалинский район направлен вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Воздушное судно доставит в район энергетиков и министра ЖКХ Сахалинской области. После чего вертолет задействуют в проведении обследования ЛЭП и пострадавших кровель многоквартирных домов.

Владимир СЛАВИН.