Циклон оставил без энергоснабжения Охинский район

В селах Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури отключено энергоснабжение. Нет света и в самой Охе.

На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии.

Основная причина массовых отключений — постоянный перехлест проводов. Сейчас в районе отмечается ураганный ветер, в городе до 25 м/с, нс побережьях до 30 м/с — это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как «ураганный».

Специалисты подчеркивают: для полного и стабильного восстановления электроснабжения необходимо ждать уменьшения порывов и скорости ветра.

Губернатор Валерий Лимаренко поручил министерству ЖКХ оказать муниципалитету помочь в ликвидации последствий стихии.

На ликвидации аварийных ситуаций на сетях работают специалисты Охинских электрических сетей — 4 бригады — 15 человек, 5 единиц техники, 3 человека административного персонала, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На Восточном запущены дизельгенераторы, работает котельная и водонасосная. В Москальво, Некрасовке также запущены котельные и

водонасосные станции.