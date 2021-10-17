    Циклон оставил без энергоснабжения Охинский район

    Фото: https://news.myseldon.com/

    В селах Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури отключено энергоснабжение. Нет света и в самой Охе.

    На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии.

    Основная причина массовых отключений — постоянный перехлест проводов. Сейчас в районе отмечается ураганный ветер, в городе до 25 м/с, нс побережьях до 30 м/с — это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как «ураганный».
    Специалисты подчеркивают: для полного и стабильного восстановления электроснабжения необходимо ждать уменьшения  порывов и скорости ветра.
    Губернатор Валерий Лимаренко поручил министерству ЖКХ оказать муниципалитету помочь в ликвидации последствий стихии.
    На ликвидации аварийных ситуаций на сетях работают специалисты Охинских электрических сетей — 4 бригады — 15 человек, 5 единиц техники, 3 человека административного персонала, сообщает пресс-служба регионального правительства.
    На Восточном запущены дизельгенераторы, работает котельная и водонасосная. В Москальво, Некрасовке также запущены котельные и
    водонасосные станции.

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