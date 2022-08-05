Циклон перекрыл движение с западного на восточное побережье Сахалина

Движение автотранспорта полностью закрыто на участке между Арсентьевкой и Ильинским, соединяющим западную и восточную части острова.

Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, поскольку полотно основательно залило водой из-за дождей. Есть случаи, когда автомобили не могли преодолеть водную преграду. Осадки принес циклон, который обрушился на Томаринский район в ночь с 4 на 5 августа. Как уже сообщал «Советский Сахалин», из-за ливня размыло участок железной дороги между Томари и Холмском, остановлено движение поездов. https://sovsakh.ru/mezhdu-tomari-i-holmskom-ostanovleno-dvizhenie-poezdov/

Массовых отключений электричества в районе удалось избежать, свет пропадал лишь по отдельным адресам.

Более существенный ущерб был нанесен водными разливами. В Томари подтопило 4 частных дома, пострадавших нет. Ливневые канализации не справлялись с нагрузкой.

Рано утром коммунальщики принялись за их расчистку, сейчас, по сообщение регионального Агентства по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности, ливневки работают с превышением мощности, но справляются, вода уходит.

Ситуация находится на контроле у томаринской администрации.

Антон СМОЛЯКОВ.