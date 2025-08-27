Циклон с Приморья вызвал подтопления и разрушения на Сахалине

Активный циклон, пришедший во вторник, 26 августа, в область, принес сильные дожди, ветер и понижение температуры. Наиболее сильно пострадали южные регионы, где за короткое время выпало около 77 миллиметров осадков, что привело к резкому подъёму уровня воды в реках до полутора метров. Основные последствия ощущаются в Невельском районе, где введен режим чрезвычайной ситуации.

Здесь размыло дорогу Невельск – Шебунино: на 7-м километре разрушилась водопропускная труба и земляное полотно, а на 17-м сошел сель объемом 200 кубометров. Сейчас ведутся работы по восстановлению проезда.

В селе Колхозное ситуация усугубилась из-за намыва песка в устье реки Казачка, что затруднило выход воды в открытое море. Река вышла из берегов, подтопив дома. В результате затоплены семь домов, в их числе одно многоэтажное здание.

Дополнительные осложнения возникли из-за разрушения автомобильного моста, изолировавшего 24 домохозяйства. Сейчас село отключено от электроснабжения. Эвакуированы 37 человек, включая 2 детей. Для них в гостинице «Дон Кихот» в Невельске развернут пункт временного размещения. Пострадавших нет.

Всего в зоне подтопления в Колхозном оказалось 69 домов. После расчистки заторов уровень воды на реке Казачка снизился на 0,8 – 1 метр. Областные власти взяли ситуацию под контроль.

– Необходимо оперативно обследовать подтопленные дома, выявить, если ли в них инвалиды или пожилые граждане. Вывезти всех, кто нуждается в помощи, в места временного размещения или к родственникам, оказать материальную помощь. Никого в беде не оставим, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – В ближайшее время специалисты обследуют дома, а также разрушенный мост, оценят размер ущерба и определят необходимые меры по восстановлению объектов.

Сейчас в Невельский район для координации работы на месте выехал заместитель председателя правительства области Алексей Римша.

Циклон нанёс значительный ущерб и острову Монерон. Из-за многочисленных селей повреждены пешеходные тропы, деревянные настилы, участки маршрутов, а также водо- и электроснабжение. Из-за этого Парк «Остров Монерон» будет временно закрыт для посетителей.

В областном гидрометцентре рассказали журналисту «Советского Сахалина», что циклон на острове начнет ослабевать в среду вечером и уйдет в Охотское море. Ночью дождливая и ветренная погода сохранится. Завтра, 28 августа, на Сахалине существенных осадков не ожидается. Однако на Курилах на четверг объявлено штормовое предупреждение. Весь удар на себя примет Курильский район, где ожидается ураганный ветер 33 – 35 м/с. В пятницу, 29 августа, циклон уйдет в Тихий океан, погода начнет улучшаться, осадки прекратятся, а ветер стихнет.

Анастасия КАРАМУШКИНА.