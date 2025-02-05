Циклон в шести районах области испытывает коммунальные и дорожные службы на прочность

По прогнозу синоптиков, шесть южных районов области будут находиться во власти циклона до 7 февраля.

Сегодня при интенсивном снегопаде скорость ветра превышает 20 метров в секунду. По поручению губернатора Валерия Лимаренко все коммунальные, дорожные и экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Председатель правительства области Алексей Белик провел заседание оперативного штаба. Руководители исполнительных органов власти, муниципальных образований и служб экстренного реагирования доложили о принятых мерах, направленных на снижение негативных последствий от стихии.

– Наша главная задача – минимизировать последствия непогоды, обеспечить бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения. Необходимо уже сейчас обеспечить расчистку ключевых дорог в населенных пунктах, внутриквартальных проездов. Особое внимание нужно уделить тротуарам, чтобы людям не приходилось ходить по проезжей части, подвергать себя опасности. Важно также обеспечить расчистку частного сектора, – подчеркнул председатель регионального правительства Алексей Белик.

По состоянию на утро 5 февраля отключены сети низкого напряжения в Корсакове и селе Соловьева. Общее число людей без света – 30 человек. Ремонтные работы на ЛЭП уже ведутся.

К 12:00 сняты ограничения для движения личного транспорта на участке федеральной трассы от Ново-Александровска до Долинска. Ограничения для общественного транспорта на участке сохраняются. Проезд на участках от Долинска до Взморья и от Арсентьевки до Ильинского закрыт для всех видов транспорта. Ограничено движение всех видов транспорта на участках Чехов – Томари и Ильинское – Красногорск региональной автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск.

Аэровокзал Южно-Сахалинска и порты работают по фактической погоде.

Все объекты здравоохранения работают в штатном режиме. Запас топлива есть в каждом из учреждений на трое суток.

В Южно-Сахалинске, Долинске и Томари скорая помощь работает нормально. Территории больниц чистятся.

В девяти муниципалитетах области – в Южно-Сахалинске, а также Корсаковском, Холмском, Невельском, Анивском, Долинском, Томаринском, Макаровском и Курильском районах – школы переведены на дистанционку. Детские сады работают в штатном режиме.

Больше всего циклон задел Южно-Сахалинск, Долинский и Томаринский районы.

В областном центре к уборке снега с улично-дорожной сети привлекли 153 единицы техники и 139 рабочих. Техника работает в селах и планировочных районах. Расчистка велась всю ночь и продолжается, основные дороги пробиты. В течение дня планируется расчистка тротуаров.

В Долинском районе в каждом селе задействовано по одной единице техники. В городе работает шесть единиц. Организован подвоз свежего хлеба во все населенные пункты. В частном секторе также обеспечен проезд.

В Томаринской районе местами выпало до полутора метра снега. В муниципалитете работает 15 единиц техники. Работы сосредоточены на уборке снега с главных дорог, а также проезде к социальным объектам.

Кроме того, совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства была сформирована колонна из Томари в населенные пункты для дополнительной доставки хлеба.

Для жителей частного сектора организовали горячую линию, по которой поступают обращения по доставке продуктов питания и лекарств, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Правительство Сахалинской области.

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