Циклон закрыл открытый Сахалин, но это ненадолго

На Сахалине и Курилах круглосуточно работает техника на расчистке автодорог, к работам привлечено 455 человек и 254 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти обратились к населению с просьбой воздержаться от дальних поездок.

Из-за угрозы снежных заносов и плохой видимости ограничено автомобильное движение на большинстве сахалинских трасс. Автомобилисты временно не могут проехать от Новоалександровска до Поронайска. Закрыты дороги: Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, Томари – Ильинское, Холмск – Правда, Лиственичное – Охотское, Углегорск – Красногорск, Тымовское – Александровск-Сахалинский, Тымовское – Смирных. Скопления автотранспорта нет. Для ограничения движения выставлено 7 постов от ГИБДД – 14 человек и 7 единиц техники.

Отменены все межмуниципальные автобусные рейсы. По направлениям Южно-Сахалинск – Томари и Южно-Сахалинск – Поронайск закрыто движение пригородных поездов.

В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны рейсы в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск. Приостановлена работа паромной переправы Ванино – Холмск.