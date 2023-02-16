Будут цветочки, ягодки и… варенье. Самозанятый сахалинец убежден, что сможет открыть землякам необычный вкус ирги

Садовода Бориса Хоромского из г. Макарова кто-то может посчитать чудаком. В самом деле, пенсионер мог бы вести жизнь более размеренную и спокойную. Но нет, не хочет. Или не получается.

На свой земельный участок в окрестностях города он добирается через речку… по воздуху – на самодельной тележке, прикрепленной к тросам. Лет тридцать назад было у него фермерское хозяйство. Выращивал овощи, держал скот. Первые результаты обнадежили, взял кредит. Но подкосил экономический кризис. Чтобы рассчитаться с банком, пришлось пустить стадо под нож.

Участок сохранил и теперь выращивает ягоды. Сейчас бьется над тем, чтобы подключить его к электричеству. Раньше хозяйство пользовалось электролинией целлюлозно-бумажного завода.

Но предприятия не стало, линия работала, но оказалась в «зависшем» состоянии: один собственник исчез, другой не появился.

Со слов Хоромского, он исправно платил за киловатты, но в 1997-м энергетики срезали провода. Объяснили: электролиния бесхозная.

– В конце 2020 года вышло распоряжение федеральных властей об упрощенном порядке присоединения к электросетям таких объектов, как мой участок, – рассказывает Борис. – В мае 2021-го обратился к энергетикам с заявкой. Ответа ждал до осени. Оказалось, бумагу потеряли. Написал новую. В начале прошлого года мне прислали счет на подключение – свыше 30 тысяч рублей.

Но еще больше удивило другое. Я-то думал, что мой участок подсоединят к ближайшей трансформаторной подстанции (КТП-34), что в 270 метрах. Но мне сказали: так не получится. Она непонятно чья, и подсоединяться надо к другому объекту за 800 с лишним метров.

С этим владелец участка не согласился. Прошлым летом обращался в местную администрацию, ходил на прием к прокурору области. Проверка прокуратуры установила, в частности, что мэрия не приняла в собственность КТП-34. А если примет, то к ней можно подсоединить и хозяйство Хоромского. Только пока для этого ничего не предпринимается.

Казалось бы, можно выбрать предложенный вариант. Но, согласно присланному уведомлению, теперь стоимость подключения к дальней электролинии превысила 1,5 млн рублей.

Борис Хоромский мириться с этим не хочет. А затеял он это все… из-за ягоды ирги, в которую буквально влюблен. Экзотической культурой ее не назовешь. Растет она на многих дачных участках. Плоды вкусные и полезные. Их добавляют в компоты и выпечку, применяют в медицине и косметологии. Садовод хочет создать у себя питомник этой ягоды. По его убеждениям, сахалинцы еще не раскусили (в прямом и переносном смыслах) всех качеств ирги.

Свои саженцы Борис получил из канадских семян, привезенных 10 лет назад. О том, как это было, можно написать не одну статью. Не все сразу получалось. Иногда сахалинцу хотелось поставить на всем крест. Но надо знать его характер …

Первые всходы появились только в 2014-м. На следующий год их стало больше. Из маленьких саженцев образовывались кусты. В 2018-м в большом количестве пошла ягода.

– Через год ее стало больше раза в три, фактически это был первый щедрый урожай, — пояснил Хоромский. – Считаю, мне удалось приспособить канадскую иргу к условиям нашего острова. Собираюсь выращивать ее в питомнике в больших объемах, чтобы люди лучше узнали эту культуру.

С таким предложением Борис обратился в областное министерство сельского хозяйства. Рассчитывал получить субсидию на ведение своего дела. Но пришлось, что называется, притормозить. Оказалось, чтобы открыть питомник, нужно получить статус индивидуального предпринимателя и документально подтвердить, что сорт пригоден для выращивания в климатических условиях Сахалина.

Для этого существует такая процедура, как сортоиспытание, его проводят в Россельхозцентре – федеральной структуре, имеющей филиалы в регионах. Такое подразделение было и у нас, но его упразднили. Ехать нужно на материк. Само сортоиспытание длится лет пять. И все связано с немалыми расходами.

Получается, идея Бориса Хоромского мертворожденная?

– Нет, я бы вопрос так не ставил, – говорит бывший сотрудник сахалинского филиала Россельхозцентра Константин Козырев. – Ведь ничто и никто не мешает заниматься разведением ирги, продавать ягоды и саженцы населению. Параллельно можно заниматься подготовкой к сортоиспытаниям, организацией питомника, поиском инвестора.

С этим согласна и заместитель директора департамента сельского хозяйства регионального минсельхозторга Екатерина Сливкина. Ведь популяризировать иргу реально и сейчас, не дожидаясь, пока появятся сертификаты и прочие разрешительные документы.

Можно, конечно, сетовать на то, что чиновники подчас за бумагами не видят реального дела и человека. Но нельзя не согласиться с их доводами: питомник растений обязан соответствовать статусу, а у садовода должно быть подтверждение, что кусты здоровы.

Нужно ли культивировать на острове иргу в промышленных масштабах? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Для Бориса Хоромского наверняка сейчас важнее то, что ее плоды нравятся всем, кого он ими угощает.

У него берут кусты и для плодоводства, и для декоративного украшения территории. В прошлом году гости из Дагестана, побывав на его участке, так восхитились результатами экспериментов, что увезли на родину 15 кустиков ирги.

– Признаюсь, я был удивлен, – говорит Борис. – А ребята сказали: «Ты просто ничего не понимаешь…».

Из ирги получается хороший морс – это оценка тех, кто напиток попробовал.

– Ягода отлично хранится в морозилке, – делится опытом садовод. – После разморозки вкус как у только что сорванной. Хочу поэкспериментировать и с вареньем. В Канаде из ирги делают джемы и кладут начинку в выпечку…

Можно сказать, Хоромский становится популяризатором своей плодово-ягодной культуры. И это ему не в тягость. А господдержка требуется небольшая, хотя бы с подключением к электросетям.

Как сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в нашем регионе Андрей Коваленко, для островного бизнес-сообщества такая процедура не представляет особых сложностей. Областное правительство в ноябре 2022 года сделало ее еще более доступной, предоставив льготные условия.

У Бориса Хоромского случай особый, поэтому его проблема остается на контроле уполномоченного.

Когда материал готовился к печати, стало известно, что после всех разбирательств найден еще один вариант подключения земельного участка Хоромского к электросетям. Причем с оплатой услуги по льготным ставкам. Возможно, это как раз то, что необходимо садоводу для успеха его дела.

Антон Смоляков.

Фото из личного архива Бориса Хоромского.