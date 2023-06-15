Цветок женских чар. В Южно-Сахалинске начался сезон цветения рододендронов

Есть немало поклонников этих роскошных растений, которые ждут этого момента и устремляются к местам их произрастания, чтобы полюбоваться пышным цветением и сфотографировать эту роскошь.

Рододендроны можно видеть на территории областного краеведческого музей – здесь представлена обширная коллекция кустарников с цветками разной формы и расцветок. Нежное цветение на фоне здания музея японской постройки добавляет картине восточного колорита.

Рододендроны цветут у Чехов-центра, у «старого» здания областного правительства на Компроспекте. Еще один рододендроновый оазис находится с западной стороны от здания «Хоккайдо-Центра». Здесь расположен миниатюрный садик в классическом японском стиле. С характерными малыми формами – каменным фонарем, мостиком, замысловатыми дорожками.

Кстати, в Японии рододендроны издавна и широко используются в озеленении. Исследователи указывают на упоминания об этих растениях в садоводческой литературе в 1645 году. В конце XVII века была опубликована хорошо иллюстрированная книга садовода Ихеи Ито с описанием 450 садовых форм рододендронов. В Европе эти красивоцветущие растения получили распространение лишь в середине XIX века, поскольку Япония долгое время была изолированным государством.

В восточных странах рододендрон считается символом женской привлекательности, цветком, одурманивающим чарами. Вместе с тем, это символ любви, дружбы, верности, душевной привязанности и открытости.

А еще один из видов — рододендрон остроконечный — широко распространен на юге Приморья и является символом Владивостока.

Между прочим, родственниками рододендронов можно считать такие растения, как вереск, азалия и багульник. Многие представители рода вересковых ядовиты, так что лучше любоваться ими на некотором расстоянии на открытом воздухе.

Семен РЕЧКИН.